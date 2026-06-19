Đưa ngư dân bị tai nạn trên biển về đất liền an toàn 19/06/2026 15:13

(PLO)- Sau 2 ngày hành trình từ quần đảo Trường Sa, tàu Trường Sa 08 đã đưa ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển về đất liền an toàn để tiếp tục điều trị.

Trưa 19-6, sau 2 ngày hành trình, tàu Trường Sa 08 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã cập cảng tại Lữ đoàn 125 (phường Cát Lái, TP.HCM), đưa ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn và bàn giao cho gia đình.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, chủ trì lễ bàn giao. Cùng dự có Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14-6, ngư dân NXT (43 tuổi, trú phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), thuyền viên tàu cá BĐ 99269 TS, trong lúc đánh bắt hải sản gặp sóng lớn đã bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang vùng gối phải và rơi xuống biển. Khi được đưa lên tàu, anh T được xác định bị đứt lìa cẳng chân phải, mất nhiều máu.

Tàu Trường Sa 08 đưa ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn. Ảnh: NVCC

Các thuyền viên đã garo vết thương và cho anh sử dụng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe anh T ngày càng suy yếu.

Đến 16 giờ ngày 15-6, thuyền trưởng quyết định đưa anh T vào Bệnh xá đảo Trường Sa để điều trị.

Tại đây, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu do vết thương đứt lìa cẳng chân phải, gãy 1/3 dưới xương đùi phải. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã tham gia hiến máu tình nguyện để cấp cứu cho bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, các y, bác sĩ đề nghị chuyển bệnh nhân vào bờ sớm để tiếp tục điều trị.

Nhận được yêu cầu, tàu Trường Sa 08 được điều động khẩn trương tiếp cận, phối hợp với Bệnh xá đảo Trường Sa đưa bệnh nhân cùng người thân lên tàu bảo đảm an toàn. Trong suốt hành trình, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã thăm hỏi, động viên, bố trí nơi ăn ở và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân cũng như thân nhân.

Đến 11 giờ ngày 19-6, tàu Trường Sa 08 cập bến, đưa bệnh nhân về đất liền an toàn. Tại thời điểm bàn giao, sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân ổn định. Sau khi tiếp nhận, gia đình tiếp tục đưa anh đến Bệnh viện Quân y 175 để theo dõi và điều trị.

Thay mặt gia đình, ông Phan Quốc Việt, anh họ của ngư dân T, xúc động cho biết: “Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã kịp thời cứu chữa, chăm sóc và đưa em tôi về đất liền an toàn”.

Việc cứu chữa, vận chuyển và đưa ngư dân gặp nạn về bờ an toàn tiếp tục khẳng định hiệu quả chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.