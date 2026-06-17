Trường đại học tư thục đầu tiên ở TP.HCM sở hữu bệnh viện riêng 17/06/2026 11:32

Thông tin từ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU), Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng vừa được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Với sự kiện này, nơi đây trở thành trường ĐH tư thục đầu tiên tại TP.HCM có bệnh viện riêng trực thuộc phục vụ đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh.

Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng được phát triển từ Bệnh viện Vạn Phúc, hoạt động theo mô hình kết hợp giữa nhà trường và bệnh viện.

Theo nhà trường, bệnh viện sẽ là cơ sở thực hành lâm sàng cho sinh viên các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe như y khoa, răng hàm mặt, dược học, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và y học cổ truyền.

Bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, tổng diện tích sàn khoảng 40.000 mét vuông, đặt tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM). Hệ thống hạ tầng bao gồm đầy đủ các khối: Khám và điều trị; Khối hỗ trợ chuyên sâu, cùng các khu nội trú và hệ thống phòng phẫu thuật hiện đại, di chuyển 1 chiều.

Cơ sở gồm 15 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, trong đó đặc biệt đầu tư mũi nhọn vào: ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình, ung bướu, sản – nhi, thẩm mỹ, phục hồi chức năng – y học cổ truyền, dinh dưỡng…

Bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, tổng diện tích sàn khoảng 40.000 mét vuông, gồm 15 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Theo đại diện nhà trường, môi trường lâm sàng và các quy trình y tế thực tế đóng vai trò như một "giảng đường thứ hai", nơi sinh viên chuyển hóa lý thuyết thành năng lực thực hành. Bệnh viện đồng thời là nơi triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật y học mới và đào tạo liên tục cho đội ngũ nhân lực y tế.

Giám đốc Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng là GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình, ông hiện là Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Theo ông, việc có bệnh viện riêng trong hệ thống, sinh viên được rèn luyện tác phong y khoa chuẩn mực và thấu hiểu trách nhiệm với người bệnh ngay từ những năm đầu. Đây là nền tảng cốt lõi để đào tạo ra những cán bộ y tế giỏi chuyên môn, vững y đức.

Trước khi được cấp phép hoạt động, trường đã tổ chức nhiều cuộc tham vấn với các chuyên gia và bác sĩ từ các bệnh viện lớn nhằm xây dựng mô hình vận hành bệnh viện ĐH, tăng cường kết nối giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh.