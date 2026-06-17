Đề xuất một số nhóm đối tượng được miễn giấy chuyển tuyến khi khám bệnh 17/06/2026 09:45

(PLO)- Trước kiến nghị bỏ giấy chuyển tuyến khi khám bệnh tại tuyến chuyên sâu đối với một số đối tượng chính sách, Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng.

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Phú Thọ có ý kiến đề nghị Chính phủ quan tâm, nghiên cứu bổ sung chính sách hưởng chế độ an sinh xã hội từ 70 tuổi đối với một số đối tượng.

Cụ thể, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở vùng biên giới, hải đảo). Chính sách hiện nay đang thực hiện với những đối tượng này là 75 tuổi.

Đồng thời, cử tri đề nghị quan tâm, bổ sung đối với những đối tượng nêu trên được khám chữa bệnh tại tuyến chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến của bệnh viện cấp tỉnh (kể cả những bệnh không nằm trong danh mục bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển tuyến do Bộ Y tế quy định).

Người dân xếp hàng làm thủ tục khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: TT

Trả lời cử tri về việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội, Bộ Y tế cho biết ngày 30-6-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 176 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, từ ngày 1-7-2025, người cao tuổi có đủ các điều kiện sau được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: (1) Từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; (2) Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; (3) Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

"Việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội đối với người cao tuổi là nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác an sinh xã hội" - Bộ Y tế nêu rõ. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các vấn đề liên quan trong quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Còn về việc cho phép các đối tượng theo kiến nghị của cử tri được khám chữa bệnh BHYT tại tuyến chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến, Bộ Y tế cho biết hiện nay, chính sách thông tuyến và chuyển tuyến được thực hiện theo quy định về BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, hạn chế quá tải tại tuyến chuyên sâu.

Người tham gia BHYT hiện đã được thông tuyến khám chữa bệnh ở cấp tỉnh trên toàn quốc, Bộ Y tế cũng ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm áp dụng từ ngày 1-1-2025. Theo đó, người mắc các bệnh này được khám chữa bệnh tại tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến.

"Đối với đề xuất mở rộng diện không cần chuyển tuyến đối với tất cả bệnh lý tại tuyến chuyên sâu, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá thận trọng tác động đối với năng lực tiếp nhận của tuyến chuyên sâu, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và khả năng cân đối quỹ BHYT" - Bộ Y tế thông tin.