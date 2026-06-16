Người dân phản ánh bệnh nhân ung thư phải mua rất nhiều thuốc ngoài BHYT 16/06/2026 11:19

(PLO)- Cử tri phản ánh nhiều thuốc trị ung thư chưa được BHYT chi trả, người bệnh phải mua ngoài với chi phí lớn, gây khó khăn và tạo gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, cử tri tỉnh Lào Cai có ý kiến gửi Bộ Y tế, phản ánh rằng đối với bệnh nhân ung thư điều trị lâu dài, hiện tại quỹ BHYT chưa chi trả nhiều loại thuốc điều trị, khiến người bệnh phải mua thuốc ngoài rất nhiều, chi phí lớn, gây khó khăn và tạo gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Cử tri đề nghị Bộ Y tế sớm bổ sung thêm các thuốc điều trị ung thư vào danh mục BHYT thanh toán; đồng thời có giải pháp bảo đảm nguồn cung ứng đầy đủ, kịp thời để bệnh nhân ung thư được tiếp cận thuốc theo chế độ, giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị.

Bệnh nhân mua thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện K. Ảnh: TT

Trả lời cử tri, Bộ Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do quỹ BHYT chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng.

Đối với thuốc tân dược, Thông tư 20/2022 của Bộ Y tế về ban hành danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT đã quy định 1.037 hoạt chất/thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền cũng rất rộng, bao gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được áp dụng thống nhất cho mọi tuyến khám chữa bệnh.

Ngoài ra, danh mục thuốc BHYT tại Việt Nam được quy định theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không quy định theo hàm lượng, dạng bào chế hay tên thương mại. Do đó, việc lựa chọn thuốc thành phẩm được quỹ BHYT thanh toán tại các cơ sở khám chữa bệnh không bị giới hạn bởi chỉ định điều trị, chuyên khoa điều trị hoặc việc điều trị bệnh cấp tính hay mạn tính.

"Trên thực tế, số lượng thuốc thương mại được quỹ BHYT chi trả lớn hơn nhiều so với danh mục thuốc được quy định theo tên hoạt chất, thành phần", Bộ Y tế nêu rõ.

Ngày 16-11-2024, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 37/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Trên cơ sở đó, Bộ cho biết đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2022 nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHYT.

Hiện, Bộ Y tế đang xin ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo Thông tư, dự kiến ban hành trong năm 2026. Theo dự thảo, danh mục thuốc BHYT sẽ được bổ sung một số thuốc điều trị ung thư, bệnh mạn tính và bệnh hiếm; đồng thời sửa đổi, bổ sung điều kiện và tỉ lệ thanh toán đối với một số thuốc đã có trong danh mục, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thuốc, giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh và nâng cao hiệu quả điều trị.