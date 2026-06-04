Thời gian công bố đáp án các môn thi lớp 10 tại TP.HCM 04/06/2026 18:15

(PLO)- Dự kiến chiều tối mai (5-6), Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố đáp án các môn thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Chiều 4-6, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết dự kiến chiều tối mai, Sở GD&ĐT sẽ công bố đáp án các môn thi.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra ngày 1 và 2-6 với hơn 151.000 thí sinh tham dự. Thí sinh dự thi ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký thi chuyên hoặc tích hợp thì làm thêm bài thi tương ứng.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, ngày 3-6, hội đồng chấm thi đã triển khai công tác làm phách. Công tác chấm thi bắt đầu vào ngày mai (5-6).

Sáng mai (5-6), giám khảo sẽ họp với Sở GD&ĐT để thống nhất đáp án.

Mỗi bài thi lớp 10 sẽ trải qua quy trình hai lần chấm.

Ở lần chấm thứ nhất, tổ trưởng tổ chấm thi tự luận giao ngẫu nhiên túi bài thi cho giám khảo chấm thi.

Sau lần chấm thứ nhất, ban thư ký rút phiếu chấm thi. Các đơn vị giao các túi bài thi ngẫu nhiên cho tổ chấm thi để tổ chức chấm lần hai, bảo đảm một bài thi được chấm bởi hai giám khảo khác nhau.

Tiếp theo đó, các tổ chấm thực hiện thống nhất điểm bài thi gồm điểm từng câu và tổng điểm toàn bài.

Ngoài ra, hội đồng chấm thi thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi đã chấm lần thứ nhất hoặc lần thứ hai theo tiến độ. Việc này cũng có thể thực hiện sau khi hai giám khảo thống nhất điểm theo chỉ đạo.

Việc lựa chọn bài thi chấm kiểm tra được tiến hành ngẫu nhiên từ các bài đã chấm. Hội đồng cũng chọn những bài thi có sự chênh lệch điểm, bài thi có điểm cao hoặc điểm thấp từ kết quả các lần chấm.

Công tác chấm thi, đối sánh kết quả kéo dài từ ngày 5-6 đến ngày 9-6.

Sau ngày 12-6, hội đồng chấm thi sẽ thực hiện các công đoạn lên điểm, so dò, đối sánh kết quả và công bố điểm thi lớp 10.