TP.HCM tuyển bổ sung lớp 11 chuyên: Chỉ tiêu, điều kiện dự thi là gì? 04/06/2026 16:15

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo tuyển bổ sung vào lớp 11 năm học 2026-2027 của 3 trường THPT chuyên.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên tại 3 Trường THPT chuyên (gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT chuyên Hùng Vương) như sau:

Chỉ tiêu tuyển bổ sung lớp 11 của 3 Trường THPT chuyên tại TP.HCM

Một giờ học của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối tượng dự thi

Học sinh trên địa bàn TP.HCM có nguyện vọng thi vào 3 trường trên, đảm bảo các yêu cầu sau:

Học sinh lớp 10 không chuyên của các trường THPT đã hoàn thành xong chương trình năm học 2025-2026.

Học sinh lớp 10 chuyên (đã hoàn thành xong chương trình) muốn thi vào trường chuyên khác mà trường dự thi vào không tổ chức tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, đợt thi) hoặc đã tổ chức tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, đợt thi) nhưng học sinh không đủ tiêu chuẩn trúng tuyển vào trường chuyên nơi muốn chuyển đến.

Điều kiện dự thi:

Học sinh có kết quả rèn luyện và kết quả học tập của năm học ở mức Tốt.

Học sinh có điểm trung bình môn năm học của môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên.

Nội dung, hình thức bài thi

Học sinh thực hiện một bài thi theo hình thức tự luận trong thời gian 150 phút.

Nội dung thi: chương trình giáo dục phổ thông của môn học (lớp 10) mà học sinh đăng ký dự thi và nội dung môn học dành cho lớp chuyên.

Đăng ký thi

Các trường có học sinh đăng ký dự thi tuyển bổ sung:

- Xác nhận kết quả rèn luyện, học tập và điều kiện dự thi của học sinh.

- Tổng hợp hồ sơ học sinh đã đăng ký và nộp hồ sơ dự thi về phòng học vụ của Trường THPT Trưng Vương, số 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn từ ngày 8-6 đến 13-6.

- Các đơn vị đăng ký danh sách học sinh dự thi trên trang https://truonghoithi.hcm.edu.vn của Sở GD&ĐT từ ngày 8-6 đến hết ngày 13-6.

Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh dự thi chuyên bổ sung sẽ làm bài thi vào ngày 9-7, với thời gian 150 phút, hình thức tự luận. Công bố kết quả vào ngày 16-7

Học sinh có điểm thi từ 5,0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện dự thi, hồ sơ hợp lệ và môn lựa chọn phù hợp với lớp chuyên.

Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì sẽ xét theo điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

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