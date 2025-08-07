Tuyển bổ sung lớp 10: Chính sách đẹp, thực tế... chưa đẹp 07/08/2025 05:45

(PLO)- Tuyển bổ sung vào lớp 10 là một chính sách nhân văn của TP.HCM, nhưng sau 3 năm triển khai, hiệu quả vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung vào lớp 10 của 37 trường THPT khu vực I.

Trong đó, có những trường điểm chuẩn thuộc tốp đầu TP, có trường điểm trúng tuyển chạm đáy, có trường thiếu hơn 200 học sinh, có trường thiếu vài chục em. Nguyên nhân do học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học vì đi du học, thi để “trải nghiệm” rồi trở lại học trường tư, hoặc chọn nguyện vọng quá xa nơi cư trú nên không thể theo học.

Năm 2023 là năm đầu tiên TP.HCM cho phép tuyển bổ sung, tạo thêm cơ hội vào trường công cho học sinh và giúp nhiều gia đình giảm gánh nặng tài chính. Mục tiêu chính của chính sách là không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận giáo dục phổ thông công lập.

Tuy nhiên, thực tế triển khai không mấy khả quan. Như năm học này, nhiều trường không nhận được hồ sơ, một số đơn vị chỉ có vài hồ sơ ứng tuyển, rất ít trường tuyển đủ hoặc vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, những trường danh tiếng như THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Phú Nhuận, THPT Lê Quý Đôn… không có học sinh đủ điều kiện xét tuyển bổ sung, dù chỉ tiêu vẫn còn thiếu (từ 10, 15 đến 80 chỉ tiêu).

Lý do, để đăng ký xét tuyển bổ sung, học sinh phải không trúng cả 3 nguyện vọng và có tổng điểm (Toán, Văn, Ngoại ngữ, cộng ưu tiên/khuyến khích) bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn xét tuyển.

Tình trạng này không chỉ xảy ra trong năm nay. Năm học 2023-2024, chỉ có 1.014 học sinh trúng tuyển bổ sung, chiếm khoảng 25% trong gần 4.000 chỉ tiêu. Năm học 2024-2025, có 1.400 học sinh được tuyển trong tổng số 2.203 chỉ tiêu (đạt 63,54%).

Từ thực tế trên cho thấy, tuyển bổ sung là một giải pháp hợp lý nhưng chỉ mang tính tạm thời, chưa thể giải quyết tận gốc việc thiếu chỉ tiêu ở các trường công lập đặc biệt tại các ngôi trường là niềm ao ước của nhiều phụ huynh, học sinh.

Do đó, để giải quyết tình trạng trên, thiết nghĩ Sở GD&ĐT cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, bậc THCS nên chú trọng hơn đến công tác tư vấn nguyện vọng để các em chọn trường phù hợp với năng lực, gần nơi cư trú, tránh tình trạng không nhập học khi trúng tuyển.

Sở GD&ĐT cũng nên có biện pháp mạnh tay hạn chế tình trạng học sinh trường tư thục đăng ký thi tuyển chỉ để "trải nghiệm", không nhập học, làm lỡ cơ hội cho những học sinh khác.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT nên cho phép các trường tuyển vượt một tỉ lệ nhất định so với chỉ tiêu chính thức, nhằm bù đắp số học sinh có thể rút hồ sơ hoặc không xác nhận nhập học.

Năm học mới đang cận kề, sau hợp nhất, TP.HCM có số lượng học sinh lớn nhất cả nhất. Hy vọng, Sở GD&ĐT sẽ có phương án tổ chức kỳ thi vào lớp 10 một cách hợp lý để hạn chế tình trạng trên, tạo sự ổn định trong công tác tuyển sinh của các trường.