15.000 học sinh TP.HCM tham gia hội trại truyền thống 10/01/2026 12:44

(PLO)- Hội trại truyền thống học sinh, sinh viên năm 2026 đánh dấu một giai đoạn quan trọng khi mở rộng tổ chức ở cả 3 khu vực của TP.HCM.

Sáng 10-1, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Hội trại truyền thống học sinh, sinh viên với chủ đề “Học sinh TP làm theo lời Bác – Tự hào truyền thống – Tiếp nối tương lai”, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (9-1).

Học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo tại hội trại truyền thống học sinh, sinh viên. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG

Hội trại truyền thống học sinh, sinh viên được tổ chức đồng loạt tại 12 cụm trại với sự tham dự của gần 15.000 học sinh, học viên tiêu biểu của 262 trường.

Hội trại đánh dấu một giai đoạn quan trọng khi mở rộng tổ chức ở cả 3 khu vực của TP.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết hội trại truyền thống học sinh, sinh viên năm 2026 là dịp để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Đây là hoạt động giáo dục với quy mô lớn nhất toàn ngành, với sự tham gia của 100% trường THPT công lập, gần 50% trường THPT ngoài công lập và hơn 95% trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn TP.HCM.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, các học sinh có mặt trong hội trại hôm nay không chỉ là những gương mặt xuất sắc của từng trường, mà còn là đại diện cho tinh thần, trí tuệ và khát vọng vươn lên của học sinh TP.HCM.

Từ đây, các em tiếp tục khẳng định bản lĩnh của công dân thời đại số, biết học tập suốt đời, làm chủ công nghệ, ứng xử văn minh trên môi trường mạng, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng cùng TP bước vào kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức, nhân cách và khát vọng phụng sự.

Tại hội trại, ngành giáo dục đã tuyên dương, khen thưởng 953 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chương trình hội trại kéo dài cả ngày 1-10.

Trong đó, buổi sáng là các hoạt động diễu hành của các đơn vị dự trại; nghi thức rước cờ, chào cờ; ôn lại phút truyền thống; phát biểu của lãnh đạo Sở GD&ĐT; phát biểu của cụm chuyên môn; thông điệp của học sinh TP; chương trình đồng diễn trại sinh.

Buổi chiều có các trò chơi vận động, dân gian. Buổi tối là nghi thức rước đuốc truyền thống; tổng kết - khen thưởng; trao cờ truyền thống cho đơn vị đăng cai Hội trại.