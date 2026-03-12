TP.HCM phát động chiến dịch '150 ngày đêm' hoàn thành 1.000 phòng học 12/03/2026 20:10

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM phát động chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 – 2027" trước ngày 5-9-2026”.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực trạng, nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, luôn dành sự quan tâm, ưu tiên cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí ngân sách, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp để xây dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho con em TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM phát động chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 – 2027" trước ngày 5-9-2026”. Ảnh: HOÀNG KIM

Tuy nhiên, thời gian qua, người đứng đầu các ngành, các cấp, các địa phương thiếu quyết tâm chính trị cao nhất, thiếu giải pháp quyết liệt nhất và vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ.

Thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

Để hoàn thành một trong những chỉ tiêu quan trọng của Đại hội Đảng bộ TP đã đề ra là đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lấy tiêu chí 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học để xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch chi tiết thực hiện.

Quy chuẩn xây dựng trường học được vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực. Cụ thể, khu vực 1, các phường đông dân cư tập trung đạt tiêu chí 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học; khu vực 2, 3 tập trung đạt chuẩn quốc gia,…

TP.HCM sẽ huy động mọi nguồn từ ngân sách nhà nước, xã hội hóa, vận động tài trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp trên địa bàn TP để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện.

Đồng thời, sử dụng mọi nguồn quỹ đất đủ điều kiện (trừ đất an ninh quốc phòng) từ nguồn trụ sở dôi dư sau sắp xếp, quỹ đất công do TP hoặc địa phương đang quản lý, quỹ đất giáo dục trong các dự án khu đô thị, khu dân cư, quỹ đất khác.

“Phát động chiến dịch thi đua ‘150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 – 2027’ trước ngày 5-9-2026” – văn bản nêu rõ.

Đại hội Đảng bộ TP.HCMđề ra mục tiêu đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lập Tổ công tác do Chủ tịch TP.HCM làm tổ trưởng

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, TP.HCM sẽ thành lập Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng trường lớp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đề ra do Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng.

Phân công Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy làm tổ phó, trực tiếp chỉ đạo và theo dõi, tổng hợp đôn đốc công việc và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả hàng tháng.

Phân công Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính cân đối, bố trí đủ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đảm bảo xây dựng trường lớp theo tiến độ.

Phân công Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường chủ trì, trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng,… trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường lớp.

Ban Quản lý dự án cấp TP chịu trách nhiệm đối với những dự án xây dựng cấp trung học phổ thông; Ban Quản lý dự án cấp xã chịu trách nhiệm đối với những dự án xây dựng cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Đáng chú ý, Ban quản lý cấp xã nếu có đủ năng lực, điều kiện thì có thể giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trường cấp 3. Ngược lại, có thể giao Ban quản lý dự án TP hỗ trợ tham gia đầu tư các dự án xây dựng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp xác định quy hoạch, địa điểm vị trí, quy mô trường học, thời gian, nguồn vốn để xây dựng trường học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.