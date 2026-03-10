Trường ĐH Bách khoa chính thức lên tiếng về thông tin di dời trường 10/03/2026 21:35

(PLO)- Trường ĐH Bách khoa (TP.HCM) mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện nhằm đưa ra phương án phù hợp nhất; bảo đảm sự phát triển lâu dài, gìn giữ các giá trị lịch sử, truyền thống học thuật của trường.

Tối 10-3, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức thông tin đến báo chí liên quan đến đề xuất nghiên cứu di dời và xây dựng cơ sở mới của Trường ĐH Bách khoa.

Theo đó, Trường ĐH Bách khoa bày tỏ cảm ơn và thấu hiểu sự quan tâm lớn của cộng đồng xã hội trước thông tin về việc nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của trường tại khu vực Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM; đồng thời đề xuất nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của trường tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (cơ sở 1). Bởi lẽ, trường không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học uy tín lâu đời mà còn là một phần ký ức và biểu tượng học thuật của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên, người dân TP.HCM cùng cả nước.

Phấn đấu trở thành trường hàng đầu trong khu vực

Trong thông cáo, trường ĐH Bách khoa đề cập, tháng 1-2026, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 129 phê duyệt Chương trình Phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Theo quyết định này, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ trở thành trung tâm đại học - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trọng điểm của quốc gia, thực hiện tốt sứ mệnh phát triển nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư và phát triển dẫn dắt các lĩnh vực trọng điểm, gồm khoa học cơ bản; kỹ thuật - công nghệ then chốt; công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ số… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Với vai trò là thành viên nòng cốt của hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa đặt tầm nhìn được công nhận toàn cầu là trường đại học hàng đầu trong khu vực về đào tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo. Trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn mực quốc tế, hướng đến tăng số lượng nhóm ngành được xếp hạng trong top 100 theo bảng xếp hạng QS ASIA.

Thực hiện Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành, cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2026, UBND TP đã mời các đơn vị liên quan, trong đó có ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Bách khoa tham gia trao đổi về định hướng quy hoạch và phát triển cơ sở của trường.

Trường ĐH Bách khoa tại cơ sở 1 hiện nay. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Cả 2 cơ sở của trường gặp một số khó khăn

Trên thực tế, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường hiện đang gặp một số hạn chế:

Cụ thể, tại cơ sở 1 (số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) có diện tích khoảng 14,08 ha chưa được cấp giấy chủ quyền sử dụng đất, phần lớn công trình, hạng mục được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển mới. Hơn nữa, trong khuôn viên trường còn tồn tại 2 khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha chưa được xử lý, dẫn đến những khó khăn khi cấp quyền sử dụng đất. Chính vì thế, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng ở cơ sở này chủ yếu là cải tạo sửa chữa và chỉnh trang, không được mở rộng và đầu tư xây dựng mới.

Tại cơ sở 2 ở phường Đông Hòa, TP.HCM có diện tích khoảng 25,3 ha, nhưng tỉ lệ diện tích xây dựng so với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 mới đạt xấp xỉ 30%, trong khi nhu cầu phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn.

Ngoài ra, việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất của trường cũng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Những hạn chế nêu trên cùng với quy mô khoảng 28.000 học viên, sinh viên hiện tại và ước tính 35.000 đến 40.000 học viên, sinh viên các hệ đào tạo trong 5 đến 10 năm tới theo chiến lược phát triển của Trường ĐH Bách khoa, nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng đào tạo, nghiên cứu là cấp bách.

Nhà trường cần đảm bảo tuân theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích đất, hạ tầng giảng dạy, phòng thí nghiệm, thư viện và không gian học tập – nghiên cứu phù hợp với quy mô người học và chất lượng đào tạo tương xứng.

Yêu cầu này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương đổi mới theo các nghị quyết của Trung ương liên quan đến giáo dục đào tạo và phát triển khoa học công nghệ, như Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 71/2025.

Quy mô Trường ĐH Bách khoa hiện nay có khoảng 28.000 học viên, sinh viên. Ảnh: P.A

Mong đưa ra phương án phù hợp

Trên cơ sở đó, Trường ĐH Bách khoa cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường theo kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Việc đầu tư hoàn chỉnh, hiện đại cơ sở vật chất sẽ góp phần đắc lực hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhà trường rất mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện nhằm đưa ra phương án phù hợp nhất để vừa bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài của nhà trường vừa gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã được hình thành và bồi đắp trong gần 70 năm phát triển, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển chung của TP.HCM.