2 nữ sinh viên Bách Khoa tốt nghiệp thủ khoa với điểm tuyệt đối 28/11/2025 17:20

(PLO)- Lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Bách khoa tháng 11 này có đến 428 sinh viên loại xuất sắc và 905 em tốt nghiệp loại giỏi, đặc biệt có 2 nữ sinh đạt thủ khoa với điểm tuyệt đối.

Ngày 28-11, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức Lễ tốt nghiệp cho các tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Theo thống kê tại buổi lễ, năm nay trường trao bằng cho 19 tiến sĩ, 252 thạc sĩ, cùng hàng ngàn tân kỹ sư, cử nhân. Đặc biệt, có 428 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 905 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Tại đây, Trường ĐH Bách khoa đã trao tặng danh hiệu Cúp Toàn năng cho 11 sinh viên xuất sắc nhất của 11 khoa. Đây là phần thưởng dành cho những em không chỉ có thành tích tích học tập xuất sắc, mà còn giỏi chuyên môn, năng động trong hoạt động xã hội, có tinh thần cộng đồng và đặc biệt là không học lại bất kỳ học phần nào trong suốt quá trình đào tạo.

Trong số những sinh viên xuất sắc được khen thưởng, có 2 nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa với điểm trung bình tuyệt đối 4.0. Không chỉ là thành tích học tập, câu chuyện của hai bạn còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ sinh viên tiếp theo



Các tân khoa có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Bách khoa. Ảnh: NQ

Hồ Trần Anh Thư: Không chạy theo điểm số, chỉ theo đuổi sự hiểu thật

Đó là em Hồ Trần Anh Thư, sinh viên khóa 2021 ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Khoa Cơ khí – Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), là một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu với thành tích học tập và hoạt động học thuật nổi bật.

Sau 4 năm học, Anh Thư đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0 (tương đương 9,32/10), TOEIC 950, đồng thời nhận học bổng khuyến khích học tập của trường suốt 6 học kỳ và học bổng Dầu khí PVEP trong hai năm liên tiếp.

Không chỉ học tốt, Anh Thư còn ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi học thuật lớn: Quán quân cuộc thi INTERCHAIN 2024 về chuỗi cung ứng quy mô toàn quốc, giải Nhất cuộc thi “Toward Smarter Logistics 2023”, giải Khuyến khích “Logistics Talent 2024”. Ở mảng nghiên cứu khoa học, Thư là đồng tác giả hai bài báo đăng trên các kỷ yếu hội nghị quốc tế có uy tín do Springer và IEEE xuất bản, tập trung vào tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và thiết kế hệ thống logistics.

Hiệu trưởng, GS.TS Mai Thanh Phong trao khen thưởng cho sinh viên Hồ Trần Anh Thư

Sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn huyện Thới Lai (Cần Thơ), Anh Thư cho biết xuất phát điểm không phải là rào cản mà là động lực. Với nền tảng gia đình làm giáo dục và môi trường học tập giàu trải nghiệm ở THPT Thới Lai, Thư sớm hình thành tư duy hệ thống, thích nghiên cứu, tổ chức và tối ưu công việc.

“Em chọn ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng ở Bách khoa vì thấy ở đó có sự kết hợp giữa kỹ thuật, quản lý và công nghệ – đúng với năng lực và định hướng lâu dài của mình”, Thư chia sẻ.

Để duy trì GPA 4.0 trong suốt quá trình học, Anh Thư không chạy theo điểm số mà đặt mục tiêu “hiểu – áp dụng – rồi mới đến điểm”. Nữ sinh này duy trì kỷ luật học tập bằng cách xây nền tảng chắc, thường xuyên tự diễn giải lại kiến thức, tăng thời lượng thực hành, rèn kỹ năng làm việc nhóm và chuẩn bị rất kỹ trước mỗi kỳ thi. Kỷ niệm sâu sắc nhất với Thư là hành trình thi INTERCHAIN 2024, nơi em cảm nhận rõ việc học không chỉ để qua môn mà để hình thành tư duy nghề nghiệp thực sự.

Song song với học tập, Anh Thư còn là Phó Chủ nhiệm CLB Sáng tạo học thuật C.A.T, tham gia tổ chức nhiều sự kiện khoa học kỹ thuật, là Đại sứ Bách khoa và tích cực hoạt động cộng đồng. Với Thư, thành công hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự đồng hành, dẫn dắt của thầy cô, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn, cùng sự sẻ chia từ bạn bè trong những giai đoạn áp lực nhất.



Nguyễn Hoàng Hồng Phụng: Chủ động trong toàn bộ quá trình học

Qua những chia sẻ của em, Hoàng Phụng cho biết ngay từ những năm học THPT, em đã sớm xác định sự hứng thú với ngành quản lý công nghiệp bởi đây là lĩnh vực có tính hệ thống cao, kết hợp giữa kinh tế và kỹ thuật, gắn trực tiếp với quy trình sản xuất, vận hành của doanh nghiệp. Với sự định hướng từ gia đình và thầy cô cùng sự tìm hiểu của em nên đăng ký và theo đuổi ngành học này. Kết thúc khóa học, Phụng đạt GPA 4.0.

Theo Hồng Phụng, yếu tố then chốt giúp duy trì thành tích học tập xuất sắc là sự chủ động trong toàn bộ quá trình học. Trước mỗi buổi lên lớp, em luôn đọc trước tài liệu để nắm nội dung chính, từ đó dễ theo kịp mạch giảng và tập trung vào phần nâng cao. Khi có điểm chưa rõ, Phụng chủ động trao đổi với giảng viên hoặc bạn bè để đảm bảo không bỏ sót kiến thức. Cùng với đó là việc sắp xếp thời gian khoa học, ưu tiên xử lý các công việc có thời hạn gần và linh hoạt với các nhiệm vụ còn lại, giúp giảm áp lực và duy trì hiệu quả dài hạn.

Tân cử nhân Nguyễn Hoàng Hồng Phụng được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: NQ

Trong quá trình học, môn Phương pháp nghiên cứu là học phần để lại nhiều dấu ấn nhất. Trước đó, Phụng thường gặp khó khăn khi đọc các bài báo khoa học, từ việc hiểu cách lựa chọn phương pháp, ý nghĩa các chỉ số thống kê đến xây dựng và kiểm chứng giả thuyết. Môn học này giúp em nắm được cấu trúc và logic của một nghiên cứu khoa học, từ đó tiếp cận tài liệu chuyên môn một cách hệ thống và hứng thú hơn.

Thử thách lớn nhất với Phụng không đến từ chương trình học, mà đến từ áp lực kỳ vọng bản thân. Có thời điểm em từng nghĩ đến việc tạm dừng học để lấy lại cân bằng. Tuy nhiên, sự động viên từ gia đình, bạn bè và câu chuyện của một giảng viên Bách khoa – người từng trượt giải tích, bảo lưu một năm trước khi quay lại và trở thành giảng viên – đã giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục kiên trì với mục tiêu.

Song song với học tập, Phụng tích lũy nhiều kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực quản lý công nghiệp như phân tích dữ liệu, tư duy thống kê, hiểu hành vi người tiêu dùng, làm việc nhóm, thuyết trình và phản biện.

Trong thời gian tới, Phụng dự định tiếp tục học cao học ở nước ngoài, với mong muốn phát triển chuyên môn nghiêm túc và đóng góp tích cực cho cộng đồng, dù chưa công bố kế hoạch cụ thể.