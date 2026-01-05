Đề xuất giáo viên dạy thêm phải báo cáo quan hệ giữa mình và chủ cơ sở dạy thêm 05/01/2026 16:40

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất quy định giáo viên tham gia dạy thêm phải báo cáo về mối quan hệ giữa mình với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm.

Bộ cho biết hoạt động dạy thêm, học thêm liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật như giáo dục, nhà giáo, viên chức, phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính, an ninh trật tự và quyền lợi của người học. Đây không phải dịch vụ kinh doanh có điều kiện, do đó việc quản lý cần được thực hiện theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm kỷ cương pháp luật, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo Thông tư không cấm các hoạt động dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định.

"Trọng tâm là tăng cường các giải pháp quản lý nhằm hạn chế tối đa tình trạng dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh", Bộ GD&ĐT cho biết.

Dự thảo cũng nêu rõ việc tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu, sở thích chính đáng của người học nhằm phát triển toàn diện học sinh, được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm, học thêm.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm. (Ảnh minh hoạ: TT)

Một nội dung xuyên suốt của dự thảo là tăng cường quản lý hành vi dạy thêm của giáo viên, gắn hoạt động dạy thêm với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ, quyền hạn và những điều nhà giáo không được làm theo quy định của Luật Nhà giáo.

Theo đó, giáo viên không được lợi dụng vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn hoặc mối quan hệ với người thân để trực tiếp hoặc gián tiếp tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Dự thảo đồng thời làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại nhà trường. Theo đó, hiệu trưởng được trao quyền chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, bao gồm quyền đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường đối với đối tượng học sinh được phép tổ chức dạy thêm theo Thông tư 29/2024, căn cứ vào nhu cầu thực tế, điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và đề nghị của giáo viên, phụ huynh, học sinh.

"Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định đúng thẩm quyền; không mở rộng đối tượng; không làm biến tướng hoạt động dạy - học thêm. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lý, minh bạch và hiệu quả của việc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Theo đó, giáo viên phải báo cáo rõ mối quan hệ giữa mình với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thông qua người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm, gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng.

"Việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không phải là điều kiện xin phép để giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường", Bộ GD&ĐT khẳng định.