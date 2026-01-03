Lịch nghỉ Tết của học sinh: Nơi ít nhất 9 ngày, nhiều nhất 14 ngày 03/01/2026 17:40

(PLO)- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh đang được các tỉnh, thành phố lần lượt công bố. Trong đó, thời gian nghỉ nhiều nhất ghi nhận đến 14 ngày.

Còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Thời điểm này, nhiều địa phương đã thông báo kế hoạch nghỉ Tết đối với học sinh các cấp.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP.HCM trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

UBND TP.HCM thông báo lịch nghỉ Tết của trẻ mầm non, học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên là 11 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày 12-2 đến 22-2-2026 (tức 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng). Số ngày nghỉ này tương đương năm ngoái là 11 ngày.

Ngoài ra, UBND TP.HCM đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường điều chỉnh lịch nghỉ.

Theo đó, ngày 12-2-2026 rơi vào giữa tuần, nếu các trường đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình thì hiệu trưởng các trường có thể linh hoạt cho học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (9 đến 11-2). Như vậy, học sinh có thể nghỉ sớm nhất từ 22 tháng Chạp, kỳ nghỉ Tết kéo dài 14 ngày.

Cụ thể, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Lái Thiêu đã có thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, học sinh được nghỉ từ 9-2(tức 22 tháng Chạp) đến ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng). Tổng thời gian nghỉ là 14 ngày.

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh. Trẻ mầm non và học sinh được nghỉ Tết 14 ngày. Thời gian từ ngày 9-2 đến hết ngày 22-2-2026 (tức từ 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường bảo đảm đủ số tuần thực học và kiểm tra theo quy định. Đồng thời, các trường phải quán triệt nghiêm yêu cầu về an ninh, an toàn trường học và phòng chống cháy nổ.

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cũng ban hành văn bản thông báo lịch nghỉ tương tự. Học sinh, học viên được nghỉ từ ngày 9-2 đến hết ngày 22-2 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Tại Cần Thơ, học sinh được nghỉ Tết từ ngày 12-2 đến hết ngày 22-2-2026. Như vậy, các em có kỳ nghỉ kéo dài 11 ngày.

Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học từ đầu năm. Theo đó, học sinh nghỉ Tết từ ngày 16-2 đến 28-2-2026 (tức từ 29 tháng Chạp đến hết 12 tháng Giêng).

Tại Hà Tĩnh, học sinh nghỉ từ ngày 13-2 đến hết ngày 23-2-2026. Thời gian này tương ứng từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 7 tháng Giêng.

Học sinh tỉnh Tây Ninh được nghỉ Tết từ ngày 11-2 đến hết ngày 22-2-2026. Thông tin này được nêu rõ trong kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của tỉnh.

Trong khi đó, học sinh TP Hà Nội có kỳ nghỉ Tết ngắn hơn, tối đa 9 ngày.

Cụ thể, học sinh và giáo viên nghỉ 5 ngày chính thức theo quy định chung. Thời gian từ thứ Hai ngày 16-2 (29 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu ngày 20-2-2026 (mùng 4 tháng Giêng). Tuy nhiên, do trước và sau kỳ nghỉ là cuối tuần, học sinh có thể nghỉ tổng cộng 9 ngày nếu không học thứ Bảy.