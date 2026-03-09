Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Học sinh có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng 09/03/2026 17:36

(PLO)- Kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng tích hợp.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đưa ra phương án thi vào lớp 10. Phương án đang được lấy ý kiến trước khi UBND TP phê duyệt.

Thi vào lớp 10 theo 2 hình thức

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi, phường An Hội Đông trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến phương án thi vào lớp 10 theo 2 hình thức. Thi tuyển áp dụng cho các trường THPT công lập trên địa bàn TP, đảm bảo cân đối giữa số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu được giao từng đơn vị.

Xét tuyển đối với các trường tư thục, trường trung học nghề và một số trường THPT đặc thù. Cụ thể, đối với các trường công, xét tuyển tại Trường THCS - THPT Thạnh An (học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025-2026); Trường THPT Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo (học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong thuộc Đặc khu Côn Đảo trong năm học 2025-2026) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Dự kiến học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng

Tham gia kỳ thi vào lớp 10, học sinh TP.HCM có thể đăng ký tới 8 nguyện vọng. Cụ thể, học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Đối với lớp 10 chuyên, học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng ưu tiên. Học sinh sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 cao nhất). Năm nay, TP.HCM có 4 trường tuyển sinh chuyên bao gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (khu vực 1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 2), Trường THPT chuyên Hùng Vương (Khu vực 3) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3). Trường hợp nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ trường chuyên, các em vẫn được tham gia xét tuyển 3 nguyện vọng thường đã đăng ký.

Với lớp 10 tiếng Anh tích hợp, học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng. Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ có thông báo về tuyển sinh lớp 10 tích hợp, sau khi UBND TP ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp chính thức

Năm ngoái, TP.HCM có 10 trường THPT tuyển sinh lớp 10 tích hợp, đều là các trường nổi tiếng: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Hữu Huân.

Trước đó, ngày 4-3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã trình UBND TP về việc tổ chức kỳ thi lớp 10 năm 2026 vào ngày 1 và 2-6. Kỳ thi gồm ba môn: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Học sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng.