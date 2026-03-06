Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Đề xuất tuyển bổ sung cho học sinh rớt 3 nguyện vọng 06/03/2026 17:21

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đưa ra phương án tổ chức kỳ thi vào lớp 10 thực hiện qua hai giai đoạn nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và chỉ tiêu cho các trường.

Thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM dự kiến được thực hiện theo hai giai đoạn. Cụ thể:

Học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trãi, phường An Hội Đông trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Các trường ngoại lệ không nằm trong nhóm này gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1); Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2); Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).

Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD&ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển bổ sung. Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu cho các trường còn thiếu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Sở GD&ĐT lưu ý trường THCS có trách nhiệm tư vấn để học sinh lựa chọn trường gần nơi cư trú, thuận tiện di chuyển, phù hợp với năng lực học tập và điều kiện gia đình. Hệ thống tuyển sinh của thành phố hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại theo VNeID đến từng nguyện vọng đăng ký.

Trường hợp khoảng cách vượt mức quy định (trên 10km đối với địa bàn TP.HCM và Bình Dương trước khi sáp nhập, trên 13km đối với địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập), trường có trách nhiệm làm việc với phụ huynh để tư vấn, thông báo rõ không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển.

Trước đó, ngày 4-3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã trình UBND TP về việc tổ chức kỳ thi lớp 10 năm 2026 vào ngày 1 và 2-6. Kỳ thi gồm ba môn: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Học sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng.

Học sinh đăng ký ba nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó, tuyệt đối không thay đổi.