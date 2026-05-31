Phát triển 4 đại học lớn ở Đông Nam Bộ vào top 100 châu Á 31/05/2026 12:53

(PLO)- Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Việt Đức và Đại học Quốc gia TP.HCM được đầu tư để vươn lên nhóm các đại học hàng đầu châu Á.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm hàng đầu trong khu vực châu Á.

Động lực phát triển giáo dục đại học vùng Đông Nam Bộ

Mục tiêu chung của đề án là phát triển Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Việt Đức, cùng với Đại học Quốc gia TP.HCM, thành những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực châu Á.

Các cơ sở này được kỳ vọng là động lực phát triển giáo dục đại học và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Cụ thể, đối với Đại học Kinh tế TP.HCM, mục tiêu đến năm 2030 là duy trì vị trí trong nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á về kinh doanh và quản lý. Trường dự kiến đào tạo khoảng 9.000 nhân lực có trình độ đại học và sau đại học mỗi năm. Tỉ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 70%, trong đó 20% là giáo sư, phó giáo sư và 12% là giảng viên quốc tế.

Trường cũng đặt mục tiêu thu hút khoảng 30 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu. Năng lực nghiên cứu được xác định đạt trung bình tối thiểu 4,1 bài báo/giảng viên và có ít nhất 1 bằng sáng chế/năm. Tỉ lệ sinh viên quốc tế phấn đấu đạt ít nhất 3,1% và có ít nhất 70% chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định khu vực và quốc tế.

Đại học Kinh tế TP.HCM. Ảnh: UEH

Trường Đại học Y Dược TP.HCM hướng tới việc đáp ứng các tiêu chí của nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Trường đào tạo khoảng 5.000 nhân lực trình độ đại học và sau đại học mỗi năm.

Bệnh viện của trường được định hướng phát triển thuộc nhóm 5 bệnh viện chất lượng cao tại Việt Nam, với 5 dịch vụ y tế đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đội ngũ giảng viên cần đạt ít nhất 60% có trình độ tiến sĩ, phấn đấu công bố quốc tế hằng năm tăng 15% và tiếp nhận ít nhất 200 sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi mỗi năm.

Tất cả các chương trình đào tạo đại học và ít nhất 30% chương trình đào tạo sau đại học sẽ được kiểm định theo chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á hoặc tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín.

Trong khi đó, Trường Đại học Việt Đức sẽ phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu của Cộng hòa Liên bang Đức. Quy mô đào tạo hằng năm khoảng 1.000 nhân lực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ lõi và các ngành kinh tế mới nổi. Tỉ lệ trung bình khoảng 95% giảng viên có trình độ tiến sĩ, với 30-40% đội ngũ giáo sư, giảng viên là công dân Cộng hòa Liên bang Đức và quốc tế.

Mục tiêu nghiên cứu bao gồm công bố ít nhất 300 bài báo ISI/năm, thương mại hóa ít nhất 2 sản phẩm công nghệ mũi nhọn và nâng tỉ lệ sinh viên quốc tế đạt ít nhất 5%. Tất cả các chương trình đào tạo tại đây sẽ được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định có uy tín và đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục của Cộng hòa Liên bang Đức.

Tầm nhìn vươn lên nhóm 100 châu Á

Đến năm 2035, ba cơ sở giáo dục đại học này sẽ trở thành những cơ sở công lập trọng điểm của vùng và cả nước, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực và duy trì vị thế thuộc nhóm trường hàng đầu châu Á trong các lĩnh vực thế mạnh.

Định hướng đến năm 2050, các trường này cùng với Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ duy trì chất lượng đào tạo, nghiên cứu thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Các trường này sẽ giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở tầm khu vực, đồng thời là hạt nhân góp phần đưa vùng Đông Nam Bộ trở thành một trong những trung tâm tài chính, giáo dục và y tế hàng đầu Đông Nam Á.

Để thực hiện đề án, nhiệm vụ hiện đại hóa hạ tầng và mở rộng không gian phát triển được ưu tiên triển khai. Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ được nâng cấp thành trung tâm đại học thông minh, đồng thời mở rộng diện tích phân hiệu tại tỉnh Vĩnh Long và phát triển phân hiệu tại tỉnh Khánh Hoà.

Trường Đại học Y Dược TP.HCM sẽ hiện đại hóa hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế và phát triển thêm các cơ sở thực hành mới tại TP Đồng Nai nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực y tế.

Trường Đại học Việt Đức cũng sẽ được đầu tư xây dựng mới ký túc xá, giảng đường, thư viện và nâng cấp các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu chuyên sâu. Các trường sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị, song song với việc chia sẻ cơ sở dữ liệu của nhà trường với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Nguồn kinh phí triển khai đề án giai đoạn 2026-2035 được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trong và ngoài nước, bao gồm cả nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân.

Các bộ ngành liên quan như Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cùng chính quyền các địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long và Khánh Hòa được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp rà soát, bố trí quỹ đất và hỗ trợ đầu tư hạ tầng đồng bộ để đề án đi vào thực tiễn.