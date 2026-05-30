Đề Văn thi lớp 10 của Hà Nội mang tính thời sự cao, nhiều em tự tin được 8 điểm 30/05/2026 11:55

(PLO)- Đề Văn thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay được nhiều thí sinh nhận xét vừa sức, không đánh đố, phần nghị luận xã hội bám sát thực tế đời sống.

Sáng 30-5, thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Ghi nhận từ nhiều thí sinh, đề thi năm nay bám sát chương trình, không đánh đố, đặc biệt phần nghị luận xã hội mang tính thời sự cao.

Đề thi có tính thời sự cao, gần gũi thực tế

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay giữ nguyên thời lượng làm bài 120 phút, duy trì cấu trúc quen thuộc gồm phần đọc hiểu và phần viết.

Ở phần đọc hiểu, đề thi sử dụng ngữ liệu là văn bản thơ nằm ngoài sách giáo khoa. Hệ thống câu hỏi được sắp xếp theo mức độ tăng dần, trong đó các câu hỏi số 3 và số 4 yêu cầu học sinh giải nghĩa câu thơ và phân tích nội dung được xem là phần có tính phân loại, đòi hỏi kỹ năng xử lý văn bản độc lập của thí sinh.

Điểm nhấn về mặt nội dung nằm ở câu 2 phần viết (chiếm 4 điểm) với yêu cầu viết bài nghị luận xã hội. Chủ đề năm nay đề cập đến một thực trạng trong đời sống hiện đại: Sự suy giảm kỹ năng giao tiếp do thói quen phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Đây là dạng đề bài mở, cung cấp không gian để học sinh vận dụng các quan sát thực tế và kiến thức xã hội để lập luận, thay vì chỉ ghi nhớ các kiến thức lý thuyết rập khuôn.

Đề Văn thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay được nhiều thí sinh nhận xét vừa sức, không đánh đố. Ảnh: TT

Tại điểm thi trường THCS Đa Tốn (xã Bát Tràng), thí sinh Phạm Hải Nam (THCS Đa Tốn) nhận định chủ đề nghị luận xã hội rất sát thực tế. Em cho biết đề bài đề cập đến tình trạng kỹ năng giao tiếp kém do con người bị phụ thuộc vào điện thoại quá nhiều, không ra ngoài giao tiếp. Vấn đề này mang tính thời sự cao.

Nam cũng cho biết thời gian làm bài vừa đủ, hoàn thành hai tờ giấy thi, dư 10 phút để soát lại và dự kiến đạt khoảng 7,5 điểm.

Đánh giá về phần thi này, em Phùng Hiền Nhi (THCS Bát Tràng) đánh giá chủ đề câu 2 phần viết khá rộng nên cần viết dài để bao quát hết ý. Tuy nhiên, dạng bài này em đã được ôn tập một vài lần trên lớp nên vẫn giữ tâm lý bình tĩnh để phân tích. Nhi tự tin dự đoán bản thân đạt khoảng 8 điểm bài thi môn Ngữ văn.

Nhiều thí sinh tự tin đạt 6-8 điểm

Mặc dù đánh giá tổng thể đề thi vừa sức, một số học sinh cho biết phần đọc hiểu sử dụng văn bản ngoài sách giáo khoa đòi hỏi thời gian suy nghĩ, đặc biệt là các câu hỏi yêu cầu phân tích sâu.

Em Nguyễn Phương Linh (THCS Đa Tốn) chia sẻ thời gian 120 phút là vừa đủ để hoàn thành và kiểm tra bài. Nữ sinh nhận định phần đọc hiểu khó hơn phần viết, cụ thể là câu số 3. "Do phải giải nghĩa câu thơ nên em mất nhiều thời gian suy nghĩ nhất ở câu này. Dù dạng bài đã được ôn tập nhiều nhưng ngữ liệu thực tế trong đề thi vẫn đem lại cảm giác mới mẻ" - Linh nói và dự đoán mình đạt khoảng 7 điểm.

Trong khi đó, em Nguyễn Việt Thành (THCS Ngọc Thụy) cho biết đề thi không xuất hiện dạng câu hỏi lạ. Học sinh này đánh giá câu 4 phần đọc hiểu là câu hỏi khó nhất, có khả năng làm mất điểm của thí sinh và dự kiến bài thi đạt mức 6 điểm.

Tương tự, tại điểm thi trường THPT Phúc Lợi, đa số thí sinh cũng cho rằng nội dung đề thi gần gũi với chương trình học, phù hợp với năng lực học sinh và có độ tương đồng cao với các đề đã được ôn tập trước đó.

Em Phạm Bảo Lâm (THCS Sài Đồng) cho hay đã hoàn thành toàn bộ bài thi và kỳ vọng có thể đạt từ 8-9 điểm. Tương tự, em Vũ Trung Kiên (THCS Nguyễn Công Trứ) đánh giá đề thi vừa sức và dự đoán đạt 7-8 điểm.

Thí sinh Hoàng Minh (THCS Nguyễn Gia Thiều) nhận xét đề không quá khó, bám sát chương trình học. Ảnh: VT

Ở mức điểm an toàn hơn, em Lê Tường Lâm cho biết bản thân làm được khoảng 70% yêu cầu và dự đoán bài thi đạt 7 điểm. Còn Hoàng Minh (THCS Nguyễn Gia Thiều) nhận xét đề không quá khó, bám sát chương trình học. Nam sinh dự đoán mình có thể đạt khoảng 6-6,5 điểm.