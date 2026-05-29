1 trường đại học ở TP.HCM tặng học bổng đến 800 triệu/suất cho tân sinh viên năm 2026 29/05/2026 11:38

(PLO)- Tân sinh viên nhận học bổng trị giá đến 800 triệu đồng/suất sẽ theo học chương trình định hướng toàn cầu trong 7 học kỳ, có cơ hội trải nghiệm một học kỳ tại các trường đại học đối tác thuộc top 40 thế giới.

Sáng 29-5, Trường ĐH Văn Lang chính thức công bố chính sách học bổng tuyển sinh năm 2026 dành cho tân sinh viên khóa 32 với nhiều hạng mục giá trị lớn.

Đáng chú ý nhất là học bổng tinh hoa toàn cầu, mỗi suất trị giá 100% học phí toàn khóa (khoảng 800 triệu đồng). Đây là một trong những chương trình học bổng có quy mô lớn trong khối ĐH hiện nay, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao và đầu tư dài hạn cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Học bổng này dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc cấp quốc gia, quốc tế hoặc đạt giải nhất cấp tỉnh, thành phố. Ngoài được xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh còn được ưu tiên nếu có năng lực ngoại ngữ, tư duy lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua các dự án cộng đồng.

Theo lộ trình đào tạo, sinh viên nhận học bổng sẽ theo học chương trình định hướng toàn cầu trong 7 học kỳ, có cơ hội trải nghiệm một học kỳ tại các trường ĐH đối tác thuộc top 40 thế giới và tham gia thực tập tại các tập đoàn lớn từ học kỳ 4 nhằm sớm thích nghi với môi trường nghề nghiệp quốc tế.

Các học sinh trải nghiệm tìm hiểu ngành học tại Trường ĐH Văn Lang. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, Trường ĐH Văn Lang tiếp tục triển khai học bổng tài năng dành cho tân sinh viên có năng lực nổi bật trong học tập, ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao, hoạt động cộng đồng hoặc các lĩnh vực sáng tạo.

Trong đó, mức học bổng cao nhất trị giá 100 triệu đồng/suất dành cho 100 tân sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và tiềm năng phát triển nổi bật. Ngoài ra, trường trao 120 suất học bổng trị giá 25 triệu đồng cho thí sinh có điểm đầu vào cao thuộc nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, luật - kinh doanh và quản lý; đồng thời dành 300 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho tân sinh viên có điểm đầu vào cao ở các ngành đào tạo còn lại.

Năm 2026, Trường ĐH Văn Lang cũng triển khai học bổng phát triển năng lực với 5.000 suất, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng dành cho thí sinh đăng ký trường ở nguyện vọng 1 và xác nhận nhập học theo quy định.