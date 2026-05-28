Thi thử tốt nghiệp THPT: Có môn chỉ 1 học sinh đăng ký 28/05/2026 16:37

(PLO)- Các trường THPT trên địa bàn TP.HCM đã và đang khẩn trương tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT nhằm giúp học sinh và cán bộ coi thi tập dượt trước kỳ thi chính thức (diễn ra ngày 11 và 12-6).

Năm nay, TP.HCM có hơn 143.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đông nhất cả nước.

Đa số các trường đã và đang tổ chức thi thử cho các em. Có trường tự ra đề, có khu vực dùng đề chung của cụm chuyên môn.

Thi thử như thi thật

Trong hai ngày 28 và 29-5, Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định) tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT cho hơn 650 học sinh lớp 12 với hơn 30 phòng thi, mỗi phòng 24 thí sinh như quy định thi thật. Trước đó, toàn bộ học sinh được phổ biến quy chế, hướng dẫn quy trình làm bài và xử lý tình huống trong phòng thi.

Ông Bùi Thiện Đạo, Hiệu trưởng cho biết mục tiêu lớn nhất của kỳ thi thử không chỉ là kiểm tra kiến thức mà còn giúp học sinh và giáo viên làm quen quy trình tổ chức thi.

“Thi thử giúp học sinh giảm áp lực tâm lý khi bước vào kỳ thi chính thức, đồng thời giúp giáo viên, cán bộ coi thi hạn chế sai sót về nghiệp vụ” - ông Đạo nói.

Năm nay học sinh lựa chọn môn thi khá đa dạng nhưng nhóm môn tự nhiên vẫn chiếm ưu thế. Tiếng Anh tiếp tục là môn được đăng ký nhiều nhất, tiếp theo là Vật lý và Hóa học. Ngoài ra còn có học sinh đăng ký các môn ít phổ biến như Tin học, Công nghệ, tiếng Nhật và tiếng Trung.

Bà Đỗ Thị Việt Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp) chia sẻ, đợt thi thử tốt nghiệp đã chính thức trong hai ngày 16 và 18-5.

Trường đã mô phỏng hoàn toàn theo quy trình của kỳ thi thật. Cụ thể, học sinh được cấp phiếu dự thi riêng (ghi rõ lịch thi từng ca), số báo danh giữ nguyên cố định ở các môn lựa chọn, và phân bổ thời gian nghỉ ngắn giữa hai ca thi.

Tại Trường THPT Phước Long (phường Phước Long) xuất hiện trường hợp đặc biệt khi chỉ có duy nhất một học sinh đăng ký thi Tin học và một học sinh đăng ký thi tiếng Trung.

Bà Vũ Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng cho hay học sinh đăng ký tiếng Trung đã học môn này từ cấp THCS và kiên quyết lựa chọn thay cho tiếng Anh dù được giáo viên tư vấn nhiều lần.

Trong khi đó, Trường THPT Hồ Thị Bi (xã Hóc Môn) cũng ghi nhận một học sinh đăng ký tiếng Nhật và một học sinh đăng ký tiếng Trung.

Đối với những môn thi đặc thù này, các trường đều gặp khó khăn do không có giáo viên chuyên trách để biên soạn đề thi thử đạt chuẩn. Để đảm bảo quyền lợi và tính khách quan cho học sinh, các trường đã chủ động làm văn bản gửi Sở GD&ĐT TP.HCM và được Sở hỗ trợ cung cấp đề thi kịp thời.

Đợt thi thử tốt nghiệp được các trường tổ chức như là cuộc tập dượt cho học sinh trước kỳ thi chính thức để các em làm quen. Ảnh: NTCC

Lo học sinh chủ quan, học lệch

Sau các đợt thi thử, điều khiến nhiều trường lo lắng là tâm lý chủ quan của học sinh.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất và ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh là việc thiết lập "ngưỡng đầu vào" 15 điểm (tổng tổ hợp 3 môn) để đủ điều kiện xét tuyển đại học.

Trường THPT Phan Đăng Lưu, phường Bình Lợi Trung tổ chức thi thử tốt nghiệp cho học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Điều này khiến nhiều trường tăng cường cảnh báo học sinh tránh tình trạng học lệch hoặc bỏ bê các môn không dùng để xét tuyển.

Hiệu trưởng một trường THPT ngoại thành cho biết nhiều học sinh hiện chỉ tập trung vào đúng tổ hợp xét tuyển, trong khi các môn còn lại học đối phó, thiếu nghiêm túc.

“Nếu không nhắc nhở kịp thời, các em rất dễ rơi vào tình trạng điểm thấp hoặc không đủ điều kiện” - vị này chia sẻ.

Đáng chú ý, ngay trong kỳ thi thử, tình trạng học sinh vắng thi vẫn diễn ra. "15 học sinh vắng mặt trong buổi thi môn bắt buộc, trong đó phần lớn là học sinh khá, giỏi do tâm lý chủ quan" - vị này nói và cho biết sẽ quán triệt trong thời gian tới.

Lãnh đạo một trường THPT tại khu vực vùng ven cho biết kết quả thi thử cho thấy sự phân hóa rõ về thái độ học tập. Bên cạnh nhiều học sinh đạt kết quả tốt, vẫn có em bị 1 điểm môn Văn do buông xuôi, không làm bài.

"Đây là những trường hợp thầy cô đặc biệt lưu ý để đôn đốc kịp thời từ nay đến ngày thi chính thức" - vị này nói.

Sở GD&ĐT TP.HCM liên tục có văn bản yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT một cách hiệu quả, thực chất theo chỉ đạo của sở này nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

Đồng thời các trường phải rà soát, phân loại học sinh theo năng lực học tập để tiếp tục xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức, hỗ trợ kịp thời cho nhóm học sinh có kết quả chưa tốt hoặc có nguy cơ không đạt tốt nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ôn tập và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.