Thi thử tốt nghiệp THPT: Có môn chỉ 1 học sinh đăng ký

Năm nay, TP.HCM có hơn 143.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đông nhất cả nước.
Đa số các trường đã và đang tổ chức thi thử cho các em. Có trường tự ra đề, có khu vực dùng đề chung của cụm chuyên môn.
Thi thử như thi thật
Trong hai ngày 28 và 29-5, Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định) tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT cho hơn 650 học sinh lớp 12 với hơn 30 phòng thi, mỗi phòng 24 thí sinh như quy định thi thật. Trước đó, toàn bộ học sinh được phổ biến quy chế, hướng dẫn quy trình làm bài và xử lý tình huống trong phòng thi.
Ông Bùi Thiện Đạo, Hiệu trưởng cho biết mục tiêu lớn nhất của kỳ thi thử không chỉ là kiểm tra kiến thức mà còn giúp học sinh và giáo viên làm quen quy trình tổ chức thi.
“Thi thử giúp học sinh giảm áp lực tâm lý khi bước vào kỳ thi chính thức, đồng thời giúp giáo viên, cán bộ coi thi hạn chế sai sót về nghiệp vụ” - ông Đạo nói.
Năm nay học sinh lựa chọn môn thi khá đa dạng nhưng nhóm môn tự nhiên vẫn chiếm ưu thế. Tiếng Anh tiếp tục là môn được đăng ký nhiều nhất, tiếp theo là Vật lý và Hóa học. Ngoài ra còn có học sinh đăng ký các môn ít phổ biến như Tin học, Công nghệ, tiếng Nhật và tiếng Trung.
Bà Đỗ Thị Việt Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp) chia sẻ, đợt thi thử tốt nghiệp đã chính thức trong hai ngày 16 và 18-5.
Trường đã mô phỏng hoàn toàn theo quy trình của kỳ thi thật. Cụ thể, học sinh được cấp phiếu dự thi riêng (ghi rõ lịch thi từng ca), số báo danh giữ nguyên cố định ở các môn lựa chọn, và phân bổ thời gian nghỉ ngắn giữa hai ca thi.
Tại Trường THPT Phước Long (phường Phước Long) xuất hiện trường hợp đặc biệt khi chỉ có duy nhất một học sinh đăng ký thi Tin học và một học sinh đăng ký thi tiếng Trung.
Bà Vũ Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng cho hay học sinh đăng ký tiếng Trung đã học môn này từ cấp THCS và kiên quyết lựa chọn thay cho tiếng Anh dù được giáo viên tư vấn nhiều lần.
Trong khi đó, Trường THPT Hồ Thị Bi (xã Hóc Môn) cũng ghi nhận một học sinh đăng ký tiếng Nhật và một học sinh đăng ký tiếng Trung.
Đối với những môn thi đặc thù này, các trường đều gặp khó khăn do không có giáo viên chuyên trách để biên soạn đề thi thử đạt chuẩn. Để đảm bảo quyền lợi và tính khách quan cho học sinh, các trường đã chủ động làm văn bản gửi Sở GD&ĐT TP.HCM và được Sở hỗ trợ cung cấp đề thi kịp thời.
Lo học sinh chủ quan, học lệch
Sau các đợt thi thử, điều khiến nhiều trường lo lắng là tâm lý chủ quan của học sinh.
Một trong những thay đổi quan trọng nhất và ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh là việc thiết lập "ngưỡng đầu vào" 15 điểm (tổng tổ hợp 3 môn) để đủ điều kiện xét tuyển đại học.
Điều này khiến nhiều trường tăng cường cảnh báo học sinh tránh tình trạng học lệch hoặc bỏ bê các môn không dùng để xét tuyển.
Hiệu trưởng một trường THPT ngoại thành cho biết nhiều học sinh hiện chỉ tập trung vào đúng tổ hợp xét tuyển, trong khi các môn còn lại học đối phó, thiếu nghiêm túc.
“Nếu không nhắc nhở kịp thời, các em rất dễ rơi vào tình trạng điểm thấp hoặc không đủ điều kiện” - vị này chia sẻ.
Đáng chú ý, ngay trong kỳ thi thử, tình trạng học sinh vắng thi vẫn diễn ra. "15 học sinh vắng mặt trong buổi thi môn bắt buộc, trong đó phần lớn là học sinh khá, giỏi do tâm lý chủ quan" - vị này nói và cho biết sẽ quán triệt trong thời gian tới.
Lãnh đạo một trường THPT tại khu vực vùng ven cho biết kết quả thi thử cho thấy sự phân hóa rõ về thái độ học tập. Bên cạnh nhiều học sinh đạt kết quả tốt, vẫn có em bị 1 điểm môn Văn do buông xuôi, không làm bài.
"Đây là những trường hợp thầy cô đặc biệt lưu ý để đôn đốc kịp thời từ nay đến ngày thi chính thức" - vị này nói.
Sở GD&ĐT TP.HCM liên tục có văn bản yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT một cách hiệu quả, thực chất theo chỉ đạo của sở này nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh.
Đồng thời các trường phải rà soát, phân loại học sinh theo năng lực học tập để tiếp tục xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức, hỗ trợ kịp thời cho nhóm học sinh có kết quả chưa tốt hoặc có nguy cơ không đạt tốt nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ôn tập và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
HUỲNH DƯƠNG NGỌC KHÁNH, học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Đăng Lưu
Cơ hội để làm quen với áp lực phòng thi
Kỳ thi thử là cơ hội để làm quen với không khí phòng thi và giảm áp lực trước kỳ thi chính thức.
Năm nay, em lựa chọn hai môn tự chọn là Giáo dục kinh tế và pháp luật cùng Địa lý. Bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT, em cũng đã tham gia hai đợt thi đánh giá năng lực và dự định sử dụng thêm phương thức xét học bạ để tăng cơ hội trúng tuyển đại học.
Tuy nhiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là mục tiêu quan trọng nhất. Em sẽ nỗ lực cho kỳ thi này vì đây vẫn là phương thức xét tuyển chính để vào đại học
TP.HCM tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất cả nước
Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.
Với số lượng thí sinh đông, Sở GD&ĐT tổ chức 248 điểm thi với 5.955 phòng được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Tại mỗi điểm thi đều bố trí các phòng dự phòng.
Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT TP.HCM huy động 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ điểm thi, 744 công an trực tại điểm thi, 112 người trong ban in đề thi, còn ban vận chuyển và bàn giao đề thi là 425 người.