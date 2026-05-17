Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 được dùng xét tuyển vào đại học thế nào? 17/05/2026 08:45

(PLO)- Thay đổi đáng chú ý năm 2026 là thí sinh muốn xét tuyển đại học phải có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 15, theo thang điểm 30.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây cũng là năm các trường đại học (ĐH) có nhiều thay đổi trong cách xét tuyển với đa dạng phương thức, nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn quan trọng nhất với thí sinh.

Lưu ý cách xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí điểm

Xu hướng nổi bật năm 2026 là nhiều trường lớn vẫn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng không xét độc lập, mà đưa vào công thức tổng hợp cùng các tiêu chí khác.

Điển hình là ĐH Quốc gia TP.HCM, từ năm 2026 sẽ áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp tuyển sinh trình độ ĐH thống nhất trong toàn hệ thống, bao gồm 8 trường thành viên. Theo đó, thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển.

Công thức xét tuyển tổng hợp được ĐH Quốc gia TP.HCM tính như sau:

Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi ĐGNL + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí điểm. Tùy từng trường ĐH thành viên, các hệ số có thể khác nhau được xác định dựa trên tỉ lệ nhập học theo các phương thức trong ba năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước).

Thang điểm xét tuyển được quy đổi về 100 điểm, thí sinh vẫn được cộng điểm khuyến khích, ưu tiên nhưng tối đa không quá 10% thang điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM năm 2025. Ảnh: PA

Cụ thể, tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, hệ số các điểm thành phần là 47,5% điểm thi tốt nghiệp THPT, 47,5% điểm thi đánh giá năng lực, 5% điểm học bạ, điểm cộng, điểm ưu tiên. Tùy theo thí sinh có những loại điểm thi nào sẽ tính theo điểm quy đổi tương ứng.

Tuy nhiên, bên cạnh tỉ lệ điểm thành phần, điểm sàn đối với thí sinh xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải đạt 20 trở lên theo tổ hợp 3 môn cao nhất. Riêng thí sinh xét vào ngành Thiết kế vi mạch phải thuộc top 25% có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn toán cao nhất toàn quốc (theo số liệu Bộ GD&ĐT công bố hàng năm).

Còn tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 thành phần chính: Điểm học lực, điểm cộng thành tích và điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm học lực (chiếm tỉ trọng lớn nhất) được cấu thành từ 70% từ kết quả ĐGNL, 20% từ điểm thi tốt nghiệp THPT và 10% từ kết quả học tập tại bậc THPT (học bạ).

Tuy nhiên, nếu thí sinh không có điểm thi ĐGNL thì được tính điểm quy đổi từ điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), khi tính điểm xét tuyển tổng hợp, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm trọng số 35% và kết quả học bạ chiếm 10%, còn lại là điểm ĐGNL. Nếu thí sinh không dự thi ĐGNL, trường sẽ lấy điểm thi tốt nghiệp THPT để thay thế với tỉ trọng đến 90% và học bạ chiếm 10%.

Còn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, thí sinh có đủ cả điểm thi ĐGNL và điểm thi tốt nghiệp THPT, tỉ trọng mỗi điểm là 45% và 10% cho kết quả học bạ. Còn nếu chỉ có một trong hai loại điểm thi, thí sinh sẽ được nâng tỉ trọng loại điểm đang có lên mức 90%, kết hợp với 10% điểm học bạ.

Không chỉ trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, các trường ĐH khác cũng thay đổi cách tính điểm xét tuyển.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm nay là lần đầu tuyển sinh bằng phương thức kết hợp. Điểm xét tuyển được tính trên thang 30 và trường sẽ lấy mức cao nhất trong 3 cách tính khác nhau. Đó là kết hợp học bạ và điểm thi (70% điểm thi hoặc ĐGNL, 30% học bạ), tổng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp, hoặc điểm ĐGNL quy đổi cộng ưu tiên.

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM… cũng triển khai xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí điểm thành phần để tuyển chọn những thí sinh có năng lực phù hợp.

Không chỉ trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều trường ĐH khác cũng thay đổi cách tính điểm xét tuyển theo hướng tổng hợp. Ảnh: LT

Điểm thi tốt nghiệp là phương thức chính ở nhiều trường

Cùng với xu hướng xét tuyển tổng hợp được triển khai ở nhiều trường ĐH, không ít trường vẫn lựa chọn phương án xét tuyển độc lập từng loại điểm. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm đa số chỉ tiêu hoặc được sử dụng kết hợp với các tiêu chí phụ.

Đáng chú ý, ĐH Y Dược TP.HCM năm nay chỉ sử dụng duy nhất một phương thức xét tuyển là dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thay vì kết hợp thêm chứng chỉ quốc tế như các năm trước. Trường cũng không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT được bảo lưu từ các năm trước để xét tuyển.

Tương tự, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch áp dụng 2 phương thức gồm xét tuyển thẳng theo quy định và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn. Với các tổ hợp có môn ngoại ngữ, trường chỉ sử dụng điểm ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong khi đó, Trường ĐH Công Thương TP.HCM tiếp tục duy trì 5 phương thức tuyển sinh như năm trước, trong đó có xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng và xét kết hợp điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với học bạ THPT.

Tại Trường ĐH Sài Gòn, năm 2026 trường dự kiến tuyển sinh theo 4 phương thức. Ngoài xét tuyển thẳng và sử dụng điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM cho nhóm ngành ngoài sư phạm, trường vẫn duy trì phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT cho nhiều ngành đào tạo.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng sử dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm tuyển thẳng; xét tuyển học sinh lớp chuyên; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; và xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với kỳ thi ĐGNL chuyên biệt do trường tổ chức. Riêng các ngành năng khiếu như giáo dục mầm non, giáo dục thể chất hay giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ kết hợp thêm các môn thi năng khiếu riêng.

Còn Trường ĐH Tài chính - Marketing dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức. Trong đó, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tiếp tục là một trong những phương thức chính, song song với xét học bạ, xét tuyển kết hợp và sử dụng điểm các kỳ thi riêng.

Đối với Trường ĐH Luật TP.HCM, năm 2026 trường triển khai 5 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế hoặc SAT; xét tuyển học sinh thuộc danh sách ưu tiên của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển bằng điểm thi V-SAT; và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đáng chú ý, trường tiếp tục sử dụng tổ hợp C00 và A00 để xét tuyển ngành Luật trong thêm 2 năm 2026 và 2027.