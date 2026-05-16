Nữ Giám đốc ĐHQG TP.HCM: Đại học không chỉ đào tạo nhân lực, mà phải tạo ra công nghệ lõi 16/05/2026 15:09

(PLO)- Để thực hiện mục tiêu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng không chỉ dừng ở đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải tạo ra công nghệ lõi, giải pháp chiến lược và mô hình phát triển mới cho đất nước.

Ngày 16-5, Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị công bố định hướng chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030.

Theo định hướng mới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM (VNUHCM Innovation Hub - VIH) sẽ được phát triển cùng hệ thống hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.

Hệ thống này tích hợp nhiều phòng thí nghiệm và nền tảng dùng chung như phòng thí nghiệm khoa học cơ bản tích hợp công nghệ chiến lược, năng lượng tái tạo và hạt nhân, Net-Zero, công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, kiến trúc - hạ tầng giao thông. Ngoài ra còn có hệ thống phòng thí nghiệm vi mạch, bán dẫn dùng chung cấp quốc gia và Trung tâm tính toán hiệu năng cao do TP.HCM đầu tư.

PGS.TS Lâm Quang Vinh, Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ, ĐH Quốc gia TP.HCM báo cáo tại hội nghị

Năm 2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến hoàn thiện các quy định nội bộ, vận hành Hội đồng Cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo, thành lập các viện và trung tâm trực thuộc, đồng thời đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, địa phương và các nhóm nghiên cứu trong, ngoài nước.

Trung tâm cũng sẽ tổ chức các chương trình tập huấn chuyên sâu cho giảng viên, nhà khoa học và startup; kết nối nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, cấp vốn mồi cho các startup và spin-off tiềm năng; ra mắt nền tảng V-Link; tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế; tổ chức hội thảo liên kết vùng, hội nghị quốc tế thường niên về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM cùng “Chợ Startup”.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn là nhiệm vụ riêng lẻ mà phải trở thành định hướng xuyên suốt trong toàn hệ thống đại học, từ chương trình đào tạo, phương thức tuyển sinh đến mô hình nghiên cứu và hệ sinh thái hỗ trợ người học.

Theo bà Mai, trong mục tiêu tiến vào nhóm 100 ĐH hàng đầu châu Á theo kỳ vọng của Chính phủ, ĐH Quốc gia TP.HCM không chỉ dừng ở đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải tạo ra công nghệ lõi, giải pháp chiến lược và mô hình phát triển mới cho đất nước.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng định hướng triển khai mô hình “viện ảo”, tạo cơ chế để giảng viên, nhà khoa học từ nhiều đơn vị cùng tham gia nghiên cứu, chia sẻ nguồn lực, hình thành các chuỗi nghiên cứu có khả năng phát triển thành sản phẩm và thương mại hóa.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ hội nghị, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM và tám trường ĐH thành viên ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Việc này nhằm thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng cường kết nối doanh nghiệp, địa phương, nhà đầu tư và chuyên gia trong, ngoài nước.

Theo khung phối hợp được công bố, các đơn vị sẽ tập trung vào bảy nhóm nội dung chính, như xây dựng cơ sở dữ liệu năng lực khoa học công nghệ; phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược; thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu và phát triển startup, spin-off; khai thác hạ tầng, phòng thí nghiệm và nhân sự dùng chung; lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống.

Chín lĩnh vực ưu tiên được xác định gồm trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và tính toán hiệu năng cao, thiết kế vi mạch và công nghệ bán dẫn, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, hệ thống bay không người lái, công nghệ carbon và phát triển bền vững, công nghệ sinh học - y sinh, đổi mới giáo dục và tư vấn chính sách phục vụ cộng đồng.