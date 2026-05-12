Những lưu ý đặc biệt cho kỳ thi tốt nghiệp và lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM 12/05/2026 19:03

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường bảo đảm đầy đủ nhân sự phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi lớp 10 năm học 2026-2027, không để xảy ra tình trạng giáo viên viện lý do từ chối nhiệm vụ.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Phong tại Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Về công tác điều động cán bộ coi thi và chấm thi, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiêm công văn của Sở đã ban hành về việc tăng cường quản lý và xét duyệt đi nước ngoài đối với viên chức, người lao động.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ nhân sự tham gia công tác thi khi được Sở điều động; tổ chức sinh hoạt, quán triệt để cán bộ, giáo viên nhận thức rõ trách nhiệm và tham gia công tác thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp viện lý do để từ chối nhiệm vụ được giao, kể cả đối với thành viên Ban Giám hiệu.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt quy chế thi tốt nghiệp THPT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác thi trước kỳ thi diễn ra; đảm bảo mỗi cá nhân nắm vững và thực hiện nghiêm túc từng quy định, từng thao tác theo đúng hướng dẫn.

"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót do không nắm rõ quy chế" - kết luận nêu và yêu cầu lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT nếu để xảy ra vi phạm quy chế thi tại đơn vị trong cả hai kỳ thi.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với Sở GD&ĐT trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi bao gồm phòng thi, phòng họp của điểm thi, phòng lưu trữ đề thi và bài thi, tủ bảo quản bài thi, khu vực nghỉ ngơi cho cán bộ coi thi.

Đối với kỳ thi lớp 10, trường học thuộc khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cần lưu ý kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 có một số thay đổi so với quy định trước đây. Vì thế, trường học phải phổ biến đầy đủ các hướng dẫn của Sở GD&ĐT đến giáo viên nhằm tư vấn chính xác cho học sinh THCS; tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, tránh gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh và học sinh.

Trường học cũng phải có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của đơn vị lên hệ thống tuyển sinh vào lớp 10 của TP tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Đặc biệt lưu ý chỉ tiếp nhận học sinh có tên trong danh sách trên hệ thống tuyển sinh do Sở GD&ĐT quản lý.