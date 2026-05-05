Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, cao kỷ lục 05/05/2026 19:30

(PLO)- Thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức kết thúc với hơn 1,2 triệu lượt hồ sơ. Phần lớn thí sinh lựa chọn hình thức trực tuyến để thực hiện thủ tục.

Chiều nay 5-5, Bộ GD&ĐT thông tin về số liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống. 17 giờ chiều nay cũng là hạn cuối để thí sinh cả nước hoàn thành việc đăng ký dự thi và rà soát, điều chỉnh môn thi.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc là 1.223.776 em. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Trong số này, thí sinh đang học lớp 12 chiếm 1.159.932 em, tương đương tỉ lệ 94,78%. Số lượng thí sinh tự do đăng ký dự thi là 63.844 em, chiếm tỉ lệ 5,22%.

7.952 thí sinh đăng ký dự thi thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ, chiếm tỉ lệ 0,65% trên tổng số thí sinh.

Về phương thức nộp hồ sơ, đại đa số thí sinh đã tận dụng hình thức đăng ký qua mạng. Cụ thể, có 1.204.806 thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến, chiếm 98,45%. Trong khi đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tiếp chỉ đạt 18.970 em, tương ứng với tỉ lệ 1,55%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Kết quả thi dự kiến được công bố ngày 1-7.

Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), chỉ còn hơn một tháng sẽ diễn ra kỳ thi, các thí sinh cần giữ gìn sức khoẻ, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập kỹ.

“Các em cần bám sát kế hoạch ôn thi của nhà trường, tham gia thi thử để có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm kỳ thi và đánh giá được các nội dung còn hạn chế mà tập trung ôn tập kỹ hơn", GS Chương nói.

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thí sinh không nên quá lo lắng mà cần tự tin vào kiến thức, năng lực, tránh tự gây áp lực không cần thiết. Các em cũng cần đọc kỹ quy chế thi đã được công bố để thực hiện đúng và không để xảy ra những sai sót, vi phạm không cần thiết.

Đặc biệt thí sinh lưu ý, năm nay muốn xét tuyển đại học dù bằng phương thức nào, các em cần có tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp THPT trở lên.