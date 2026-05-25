TS Đỗ Tuấn Minh làm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ 25/05/2026 12:37

Ngày 25-5, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm TS Đỗ Tuấn Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS Đỗ Tuấn Minh là cựu sinh viên khoa Anh Văn khóa 1988-1993 (K22) của chính ngôi trường này. Trong hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí giảng dạy và quản lý tại nhà trường, ghi dấu ấn với tinh thần đổi mới, kết nối và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của môi trường giáo dục ngoại ngữ.

Trước đó, năm 2016, TS Đỗ Tuấn Minh đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường và được tái bổ nhiệm vào năm 2021. Năm 2023, ông được công nhận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời, TS Đỗ Tuấn Minh cũng đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng uỷ nhà trường liên tục từ tháng 5-2015 đến nay.

TS Đỗ Tuấn Minh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NTCC

Trong thời gian công tác, TS Đỗ Tuấn Minh đã cùng tập thể cán bộ, giảng viên và người học triển khai nhiều định hướng đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, quốc tế hóa nhằm nâng cao vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Không chỉ là nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm, ông còn được biết đến là người luôn quan tâm sâu sắc tới sự phát triển của người học, tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong môi trường đại học.

Đồng thời, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ. Trong quá trình công tác tại trường, ông Long đã trực tiếp tham gia giảng dạy và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng.

TS Nguyễn Xuân Long được biết đến là một cán bộ quản lý năng động, tâm huyết với giáo dục. Ông đã có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo, quản lý người học, công tác cán bộ, phát triển môi trường giáo dục toàn diện cũng như thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại nhà trường.

TS Long cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều hoạt động kết nối sinh viên, truyền thông và phát triển văn hóa học đường của Trường Đại học Ngoại ngữ.