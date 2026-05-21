TP.HCM: Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu tăng 21/05/2026 16:37

(PLO)- Kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027 có 4.707 thí sinh đăng ký, tăng hơn 1.000 em so với năm trước.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 năm nay của trường có 4.707 thí sinh dự thi (năm trước là 3.509 em). Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào trường năm học này là 595 học sinh tại 2 cơ sở.

Cơ sở An Đông (địa điểm học tại 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày không có bán trú) gồm 7 lớp chuyên: Toán (1 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (1 lớp) và ngữ văn (1 lớp). Tổng chỉ tiêu là 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.



Cơ sở Đông Hòa (địa điểm học tại Khu đô thị ĐHQG-HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày có bán trú) gồm 10 lớp chuyên: Toán (2 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (2 lớp) và ngữ văn (2 lớp). Tổng chỉ tiêu là 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 23 và 24-5.

Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu .

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi môn không chuyên (toán, ngữ văn và tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn sau: Toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu diễn ra tại 4 điểm thi:

Trường phổ thông Năng khiếu, cơ sở An Đông.

Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn.

Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM, phường Vườn Lài.

Trường tiểu học Thiên Hộ Dương, phường Hòa Hưng.

Trường Phổ thông Năng khiếu là một trong những trường chuyên có sức hút lớn tại TP.HCM.

Đây là trường chuyên duy nhất tại TP.HCM tổ chức kỳ thi độc lập với Sở GD&ĐT TP.HCM để tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi cả nước.