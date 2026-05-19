Tái bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Tất Toàn làm Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 19/05/2026 14:00

(PLO)- Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM từng theo học đại học ngành Thú y, tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại Hàn Quốc chuyên ngành Thú y.

Ngày 19-5, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã công bố Quyết định của Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Tất Toàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Thông tin từ nhà trường, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn sinh ngày 6-3-1972. Ông tốt nghiệp ngành Thú y tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM năm 1995. Và cũng từ thời điểm này, ông bắt đầu công tác tại trường với vai trò giảng viên Khoa Chăn nuôi – Thú y.

Năm 2004, ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Thú y tại Trường ĐH Quốc gia Los Banos ở Philippines và năm 2008, ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Thú y tại Trường ĐH Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc).

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng trường.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và ban giám hiệu, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới quản trị đại học, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường nghiên cứu ứng dụng.

Đặc biệt, trường chú trọng tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, nông dân và người học; góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước.