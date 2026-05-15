'Một chạm' tra cứu tuyển sinh đầu cấp ở phường Tân Định, TP.HCM 15/05/2026 20:16

(PLO)- Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, UBND phường Tân Định, TP.HCM đã chính thức ra mắt Cổng thông tin tuyển sinh riêng của phường.

Chiều 15-5, UBND phường Tân Định, TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn phường, năm học 2026-2027.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, UBND phường Tân Định đã chính thức ra mắt Cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ: https://app.phuongtandinh.gov.vn/tuyensinhdaucap/.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, thông tin về Cổng thông tin tuyển sinh của phường. Ảnh: HÀ THƯ

Cổng thông tin tuyển sinh phường Tân Định là nơi cung cấp các thông tin về hồ sơ nhập học, lịch trình tuyển sinh, điểm trường, chỉ tiêu tuyển sinh, các văn bản, kế hoạch. Đồng thời, giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh và dẫn ngay đến Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp chung của TP.

Giao diện Cổng thông tin tuyển sinh phường Tân Định. Ảnh: LÊ THOA

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết cổng thông tin sẽ giúp phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc.

Qua đó, phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn và đăng ký tuyển sinh phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, vừa thuận tiện cho sinh hoạt và công việc của gia đình. Bên cạnh đó, tất cả các thông tin về tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn phường Tân Định được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin.

Bà khẳng định địa phương tự tin đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn, đồng thời có khả năng tiếp nhận thêm học sinh từ các phường khác nếu còn chỗ học phù hợp.

Trong quá trình triển khai tuyển sinh, phường đặc biệt chú trọng tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc lựa chọn trường học phù hợp với nơi ở và điều kiện đưa đón con em.

Theo UBND phường Tân Định, đối tượng ưu tiên xét tuyển là trẻ có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường (đối với lớp 1); học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường (đối với lớp 6).

Sau đó, là học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn và vùng giáp ranh; học sinh có anh/chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn và vùng giáp ranh; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến.

Hiện trên địa bàn phường Tân Định có 16 trường, gồm 9 trường công lập và 7 trường ngoài công lập. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026 - 2027 của phường là 2.675 học sinh; trong đó, khối mầm non: 795; khối tiểu học: 740; khối trung học: 1.140.

Từ 27-5 đến 7-6, phường sẽ hướng dẫn và tổ chức cho phụ huynh đăng ký trường. Đến 15-6, UBND phường thực hiện xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh. Các trường có tổ chức chương trình đặc thù tổ chức tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh xác nhận trực tuyến tại trang tuyển sinh thành phố

Từ 24-6 đến 10-7, UBND phường căn cứ vào danh sách học sinh nộp hồ sơ vào các trường có chương trình đặc thù và dữ liệu nhận từ Sở GD&ĐT để thực hiện xét tuyển tất cả học sinh dự trên đối tượng và khu vực mà học sinh đã đăng ký.

Đồng bộ kết quả tuyển sinh của tất cả học sinh (bao gồm toàn bộ đối tượng tuyển sinh) vào tất cả các trường trên địa bàn lên Hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn

Từ 11-7 đến 20-7, hướng dẫn, tổ chức cho phụ huynh xác nhận trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh đầu cấp và nộp hồ sơ vào các trường theo dữ liệu đã được UBND phường phân bổ trên Trang tuyển sinh của thành phố

Từ 21-7 đến 17 giờ 23-7, các trường tổng hợp kết quả và tiến hành tổng kết công tác tuyển sinh. UBND phường tổng hợp và phê duyệt kết quả tuyển sinh của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.