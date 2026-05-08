Talkshow ‘Đổi mới tuyển sinh đại học 2026: Cơ hội và lưu ý cho thí sinh’ 08/05/2026 18:00

(PLO)- Talkshow “Đổi mới tuyển sinh đại học 2026: Cơ hội và lưu ý cho thí sinh” sẽ cung cấp thông tin tuyển sinh mới nhất, phân tích những thay đổi trong quy chế và xu hướng xét tuyển để giúp thí sinh xây dựng chiến lược đăng ký phù hợp.

Talkshow ‘Đổi mới tuyển sinh đại học 2026: Cơ hội và lưu ý cho thí sinh’

Chương trình do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Công ty iCD Việt Nam, Trường Đại học Văn Hiến cùng một số đơn vị khác.

Tham gia chương trình có PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng, Phòng đào tạo, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM; ThS Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc điều hành, Trường Đại học Văn Hiến và ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man, TP.HCM.

Tại talkshow, các khách mời sẽ phân tích những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, xu hướng xét tuyển của các trường đại học cũng như những thay đổi mà thí sinh cần lưu ý. Bên cạnh đó, các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục cũng sẽ chia sẻ những lưu ý quan trọng để thí sinh hiểu đúng thông tin tuyển sinh, tránh những sai sót trong quá trình tìm hiểu và đăng ký xét tuyển, từ đó chủ động xây dựng chiến lược phù hợp, hiệu quả.