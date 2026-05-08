Doanh nghiệp mang 6.600 vị trí việc làm đến trường tuyển sinh viên 08/05/2026 04:20

(PLO)- Ngày hội là cầu nối quan trọng, giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đây là nhu cầu vị trí việc làm của 179 doanh nghiệp trong trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, marketing – truyền thông... tại Ngày hội Triển lãm công nghệ và Tuyển dụng năm 2026 – HUTECH Job Fair 2026 do Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), tổ chức tại TP.HCM, ngày 7-5.

Ban tổ chức chương trình cho biết ngày hội là cầu nối quan trọng, giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sinh viên trực tiếp trao đổi thông tin với nhà tuyển dụng. Ảnh: HĐS

Về phía nhà tuyển dụng, bà Vũ Thị Thuỳ Dương, Phó Tổng Giám đốc khối hàng không, Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, cho biết hãng luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành hàng không.

Bà Vũ Thị Thuỳ Dương, Phó Tổng Giám đốc Khối Hàng không, Hãng hàng không Sun Phu Quoc Airways thông tin về việc hợp tác với nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng nhân viên cho hãng bay. Ảnh: HĐS

Theo bà Dương, thời gian qua, Sun PhuQuoc Airways phối hợp nhà trường tuyển dụng tiếp viên và kỹ thuật hàng không, thu hút hơn 500 ứng viên từ khắp nơi về tham dự.

Sau kỳ tuyển dụng thành công đó, hàng trăm nhân sự mới đã gia nhập vào đội ngũ của hãng, trực tiếp đóng góp sức trẻ và nhiệt huyết vào sự phát triển chung của khối hàng không. “Chúng tôi rằng, các bạn sinh viên tại đây chính là nguồn lực tiềm năng, sẵn sàng cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế”, bà Thùy Dương kỳ vọng.

Nhà tuyển dụng mang hơn 6.600 vị trí việc làm đến trường tuyển sinh viên, ngày 7-5. Ảnh: HĐS

Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng HUTECH, cho biết ngày hội là nơi doanh nghiệp trực tiếp tiếp cận và đánh giá nguồn nhân lực, sinh viên, kiểm chứng năng lực của chính mình và cả hai cùng tìm thấy cơ hội phát triển bền vững.

PGS. TS Nguyễn Thanh Phương đánh giá đây doanh nghiệp là đối tác đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phía nhà trường mong muốn được lắng nghe nhiều hơn từ doanh nghiệp, để hiểu rõ hơn những yêu cầu thực tế của thị trường, từ đó điều chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương cho rằng, cơ hội việc làm không nằm ở việc có hay không, mà nằm ở việc mỗi người đã sẵn sàng nắm bắt.

Theo ông không cần phải hoàn hảo, nhưng cần chủ động, cầu thị và nghiêm túc với lựa chọn của mình. "Thầy tin rằng, nếu các em biết mình muốn gì và sẵn sàng nỗ lực vì điều đó, thì cơ hội sẽ luôn mở ra”, PGS. TS Nguyễn Thanh Phương nhắn nhủ.