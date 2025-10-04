Doanh nghiệp 'vây kín' sân trường đại học để tuyển dụng sinh viên 04/10/2025 14:12

(PLO)- Hơn 140 doanh nghiệp đã đến trường đại học để giới thiệu, phỏng vấn tuyển dụng sinh viên hoặc những ứng viên mới ra trường.

Sáng 4-10, hàng ngàn sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã có mặt tại trường để tham gia tìm hiểu, ứng tuyển việc làm tại Ngày hội Việc làm Bách khoa 2025.

Tại đây, hơn 140 doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước với hàng trăm gian hàng được dựng lên trong khuôn viên trường, trực tiếp mang đến gần 2.300 vị trí việc làm hoặc thực tập cho sinh viên.

Đông sinh viên tìm hiểu việc làm tại các gian hàng của doanh nghiệp

Theo chia sẻ từ PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng trường, ngày hội năm nay ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 170 gian hàng tuyển dụng và hàng loạt hoạt động khác.

Cụ thể, phỏng vấn trực tiếp với hơn 90 doanh nghiệp, triển lãm hơn 1.000 thông tin tuyển dụng thực tập, hỗ trợ chỉnh sửa CV cho sinh viên, hội thảo hướng nghiệp cho hàng ngàn sinh viên, cuộc thi tìm kiếm ứng viên tài năng và chuyến xe hướng nghiệp dành riêng cho tân sinh viên.

Trong đó, nhiều tập đoàn lớn như đều tuyển dụng trên 100 vị trí. Đặc biệt, ngày hội còn đón tiếp 25 doanh nghiệp đến từ tỉnh Hyogo (Nhật Bản), mở ra cơ hội việc làm quốc tế hấp dẫn cho kỹ sư trẻ Việt Nam.

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ cho rằng ngày hội không chỉ tạo cơ hội để sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ứng tuyển vào những vị trí phù hợp với chuyên ngành, mà còn giúp các tân sinh viên, sinh viên năm 2, năm 3 tìm hiểu thị trường lao động, lắng nghe nhu cầu doanh nghiệp để định hướng nghề nghiệp tương lai.

Ngày hội cũng là dịp để doanh nghiệp trực tiếp đánh giá hiệu quả chiến lược đào tạo, định hướng nghề nghiệp và nâng cao năng lực sinh viên của nhà trường, đồng thời mở rộng hợp tác theo phương châm đồng hành và phát triển.

Sinh viên và những ứng viên phù hợp sẽ được nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp tại trường. Ảnh: QN

Cạnh đó, tại talkshow “Nhà trường và doanh nghiệp trong triển khai mô hình đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” trong khuôn khổ ngày hội, các chuyên gia đã đề cập nhiều đến mô hình ĐH khởi nghiệp, nhấn mạnh vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong đào tạo.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường lao động biến động, sinh viên cần năng lực đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp để đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp và xã hội.