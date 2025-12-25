Đề Văn học sinh giỏi quốc gia gây chú ý 25/12/2025 13:36

(PLO)- Phần nghị luận xã hội trong đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn đề cập đến mối quan hệ giữa tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 diễn ra ngày 25, 26-12 với hơn 6.750 học sinh, tăng 270 em so với năm học trước.

Ngày hôm nay (25-12), thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Ngoại ngữ. Riêng môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính.

Đề Văn học sinh giỏi quốc gia khiến học sinh thích thú khi đề cập đến mối quan hệ tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng.

Đề Văn học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: NHẬT QUYÊN

Đề Văn học sinh giỏi quốc gia gồm 2 câu.

Câu nghị luận xã hội (8,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau:

“Triết gia: Tự lập có nghĩa là “thoát khỏi bản tính ích kỷ”

Chàng thanh niên:...

Triết gia: Chính vì thế Adler gọi cảm thức cộng đồng...là sự quan tâm tới xã hội, quan tâm tới người khác. Chúng ta cần thoát khỏi bản tính ích kỷ cổ hữu, từ bỏ việc mình là “trung tâm thế giới”. Cần phải thoát khỏi “tôi”. Cần phải thoát khỏi lối sống thời còn là một đứa trẻ được chiều chuộng.

Chàng thanh niên: Thầy nói rằng, khi thoát khỏi bản tính ích kỷ, chúng ta mới có thể tự lập...?

Triết gia: Đúng vậy. Con người có thể thay đổi. Và có thể thay đổi lối sống, thế giới quan và nhân sinh quan đó. Tình yêu đã biến chủ ngữ của cuộc đời vốn là “tôi” thành “chúng ta”. Nhờ tình yêu, chúng ta được giải thoát khỏi “tôi”, trở nên tự lập và đón nhận thế giới với ý nghĩa thực sự của nó.

Chàng thanh niên: Đón nhận thế giới?!

Triết gia: Vâng. Với việc biết đến tình yêu, chủ ngữ của cuộc đời đổi thành “chúng ta”. Đây là xuất phát điểm mới của cuộc đời. “Chúng ta” bắt đầu chỉ bằng hai người sẽ dần dần mở rộng phạm vi ra thành cả cộng đồng và cả nhân loại.

Chàng thanh niên: Đó là...

Triết gia: Là cảm thức cộng đồng

Từ đoạn đối trên, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề: mối quan hệ giữa tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng.

Câu 2: Nghị luận văn học

“Chỉ mắt tôi không đủ cho tôi, tôi muốn nhìn qua mắt những người khác. Thực tại, kể cả khi được nhìn qua mắt của nhiều người, vẫn chưa đủ. Tôi sẽ nức lòng biết xem sự vật mang bộ mặt nào với con chuột hay con ong; tôi sẽ còn nức lòng hơn nữa được tri giác thế giới mùi hương, với tất cả thông tin và cảm xúc mà nó chứa đựng, cho một con chó”.

Nhận định của C.S. Lewis gợi ra vấn đề gì trong hoạt động sáng tác của nhà văn? Bằng trải nghiệm văn học, anh/chị hãy bàn luận về vấn đề đó.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: NHẬT QUYÊN

Lan Duyên, một thí sinh, cho hay vấn đề nghị luận xã hội khá mới so với em. Thí sinh này cho rằng, tự lập không có nghĩa phải tách biệt với xã hội hay cộng đồng, mà phải có một sự tương quan với cộng đồng mà chúng ta sống.

Còn đề nghị luận văn học không quá khó, đề cập quá trình sáng tạo của nhà văn. Đây một chủ đề khá quen thuộc.

Đồng quan điểm, thí sinh Hải Nam, cho rằng vấn đề nghị luận xã hội năm nay không dễ dàng giải quyết. Nội dung đề cập sự tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng. Vấn đề tuy không mới nhưng là nổi trội hiện nay, tạo cảm hứng viết..Trong khi đó, phần nghị luận văn học ít đánh đố hơn năm ngoái.

Ngày 26-12, học sinh tiếp tục thi viết ở môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi lập trình trên máy với môn Tin học; thi nói 5 môn Ngoại ngữ.

Sau sáp nhập, cả nước có 42 đoàn dự thi, gồm 34 tỉnh, thành và các đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM, Huế, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP.HCM, Vinh, Tân Tạo và trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% số dự thi. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.