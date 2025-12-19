TP.HCM ra quân đội tuyển học sinh giỏi quốc gia 'khủng' 19/12/2025 12:06

(PLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 diễn ra vào ngày 25 và 26-12. Trước đó một ngày, thí sinh được thi thử bài thi nói các môn Ngoại ngữ.

Sáng 19-12, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ ra quân đội tuyển học sinh giỏi TP tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá cao công tác bồi dưỡng đội tuyển năm nay.

Lễ ra quân đội tuyển học sinh giỏi TP.HCM tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026. ẢNH: YẾN HOA

Sau khi sắp xếp lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, TP.HCM trở thành đô thị quy mô lớn với hơn 14 triệu dân và 2,6 triệu học sinh. Ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bảo đảm tính công bằng cho học sinh đến từ cả ba khu vực sau sáp nhập.

"Sở GD&ĐT TP.HCM cảm ơn lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã tạo điều kiện giữ nguyên số lượng học sinh trong đội tuyển. Điều này giúp học sinh TP có cơ hội cạnh tranh lành mạnh cùng học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước", ông Hiếu nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết trong 10 tuần tập trung, 567 học sinh không chỉ học tập mà còn có cơ hội giao lưu, gắn kết. Việc chọn ngày ra quân cũng mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với dấu mốc 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến.

"Thầy tin rằng các em đã có nhiều trải nghiệm quý báu. TP kỳ vọng đội tuyển đạt thành tích cao, nhưng kỳ vọng lớn hơn là sau kỳ thi, các em trở thành nguồn nhân lực tiêu biểu. Quá trình rèn luyện hôm nay là nền tảng để các em trở thành công dân ưu tú", Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhắn nhủ.

Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Ảnh: HH

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thành tích kỳ thi rất quan trọng nhưng không phải mục tiêu duy nhất. Điều cốt yếu là các em được trang bị kiến thức vững chắc, tư duy khoa học và tinh thần học tập nghiêm túc. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã tặng quà và lì xì động viên tinh thần thí sinh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 diễn ra vào ngày 25 và 26-12. Trước đó một ngày, thí sinh thi thử bài thi nói các môn Ngoại ngữ.

Ngày 25-12, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Ngoại ngữ. Riêng môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính. Ngày 26-12, thí sinh tiếp tục thi các môn khoa học tự nhiên, thi nói Ngoại ngữ và thi lập trình môn Tin học.

Sau sáp nhập, cả nước có 42 đơn vị dự thi. Theo quy chế mới ban hành hồi tháng 10-2025, các địa phương được cử tối đa 10 học sinh mỗi môn. Riêng TP.HCM được cử 40 em dự thi ở mỗi môn.