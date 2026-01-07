Trường xây nửa chừng rồi để đó, học sinh thiếu chỗ phải học 3 ca 07/01/2026 18:42

(PLO)- Trường THCS Hiệp Bình phải tổ chức học 3 ca do thiếu phòng học nghiêm trọng. Trong khi đó, dự án xây mới trường này hiện đang tạm ngưng thi công vì điều chỉnh quy hoạch.

Chiều 7-1, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM làm việc tại UBND phường Hiệp Bình về thực trạng cơ sở vật chất và quy hoạch giáo dục. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế dự án xây dựng mới Trường THCS Hiệp Bình Phước, khu đô thị Vạn Phúc.

Đoàn khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM làm việc với UBND phường Hiệp Bình vào chiều 7-1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thiếu phòng học, học sinh đông, phải học 3 ca

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Bình cho biết trường hiện có hơn 2.500 học sinh với 53 lớp. Tuy nhiên, tổng diện tích cơ sở hiện tại chỉ rộng hơn 3.000 m2. Theo quy định, diện tích này chỉ đáp ứng được khoảng 500 học sinh. Thực tế, số lượng học sinh tại trường đang cao gấp 5 lần công suất cho phép.

Do thiếu phòng, trường buộc phải chia ca học dày đặc. Ca sáng bắt đầu từ 7 giờ, ca chiều chia làm hai lượt từ 12 giờ 15 và 13 giờ 45. Một số học sinh phải tận dụng các phòng trống để học xen kẽ. Do cơ sở vật chất hạn chế, học sinh phải học thể dục và sinh hoạt ngay trên hành lang, trước cửa phòng học.

Trong thời gian chờ xây dựng mới, trường mượn tạm cơ sở vật chất của một đơn vị để sử dụng nhưng các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Toàn bộ phòng học không đạt chuẩn; sĩ số mỗi lớp lên tới gần 50 học sinh nhưng chỉ có một cửa ra vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng gặp khó khăn do trường chủ yếu tận dụng thiết bị cũ.

Dự án xây dựng mới Trường THCS Hiệp Bình Phước đang tạm ngưng thi công. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Dự án 114 tỉ đồng xây nửa chừng, tạm ngưng

Trong khi trường cũ quá tải, dự án xây dựng trường mới tại khu đô thị Vạn Phúc lại đang dở dang. Công trình khởi công từ tháng 3-2018 nhưng hiện vẫn chưa hoàn thiện.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM (bìa trái) đã tới khảo sát thực tế dự án, tìm hiểu nguyên nhân và chỉ đạo phải tiếp tục triển khai sau khi những vướng mắc đã được tháo gỡ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Tư Hùng, Trưởng phòng Xây dựng 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết dự án được phê duyệt năm 2018. Tuy nhiên việc thi công gặp gián đoạn do điều chỉnh quy hoạch và dịch COVID-19. Đến năm 2022, dự án được chấp thuận ngừng thi công để thực hiện điều chỉnh.

Hiện đơn vị đang lấy ý kiến các sở ngành để tổ chức đấu thầu phần khối lượng 53% còn lại. Dự kiến, dự án sẽ thi công lại trong quý III năm nay..

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NQ

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Ban Văn hóa - Xã hội nhấn mạnh cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc tham mưu, điều chỉnh quy hoạch. Việc dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực trong bối cảnh thành phố đang rất thiếu trường học.

Theo ông Nhựt, ở bậc tiểu học, toàn phường có gần 12.000 học sinh với 274 lớp, mới đáp ứng khoảng 56% nhu cầu. Đối với bậc THCS, mức đáp ứng chỉ đạt khoảng 34%. Nhu cầu đầu tư trường tiểu học và THCS hiện nay là rất cấp bách. Từ thực tế trên, phường cần làm rõ định hướng và giải pháp tham mưu, đồng thời rà soát tổng thể quỹ đất dành cho giáo dục.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NQ

Kết luận buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chỉ đạo cần khẩn trương khắc phục các tồn tại, rút kinh nghiệm để dự án trường THCS tiếp tục xây dựng. Ông Bình yêu cầu triển khai ngay các bước tiếp theo như thanh lý hợp đồng với nhà thầu cũ, rà soát hồ sơ, điều chỉnh tổng mức đầu tư và danh mục thiết bị.

Với tổng mức đầu tư khoảng 114 tỉ đồng, ông Bình đánh giá kinh phí dành cho trang thiết bị còn rất khiêm tốn, cần nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành. Đồng thời, cần tổ chức đánh giá tổng thể về kết cấu, an toàn công trình trước khi tiếp tục triển khai.

Ngoài ra, địa phương cần thực hiện chặt chẽ việc phê duyệt, quản lý các nguồn thu ngoài ngân sách. Việc triển khai phải bảo đảm sự đồng thuận cao, tránh tình trạng lạm thu. UBND phường cần phối hợp với ngành giáo dục tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng hợp đồng dịch vụ không đồng đều về giá cả, chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ lợi ích nhóm.