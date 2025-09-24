Học sinh phải học trong phòng bằng tôn: Sẽ được xây trường mới 24/09/2025 16:53

(PLO)- Nhiều năm nay, học sinh Trường Tiểu học Đông An (phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) phải học tập trong các phòng học bằng tôn tạm bợ, vừa nóng nực vừa ẩm thấp.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông An cho biết trường có 2 cơ sở cách nhau khoảng gần 1km, tổng cộng 17 lớp với khoảng 670 học sinh.

Các học sinh phải học tập trong các phòng học bằng tôn nóng nực, ẩm thấp.

Tại cơ sở chính, ngoài phòng học được xây dựng đảm bảo thì phía sau có 4 phòng học được dựng tạm bằng tôn, rất nóng và ẩm thấp. Trong các lớp này, hơn 160 học sinh phải chen chúc trong không gian ngột ngạt. Đặc biệt, lúc trời mưa to, giáo viên không thể tiếp tục dạy vì tiếng mưa rơi trên mái rất ồn.

Cơ sở 2 của trường cũng không khá hơn bao nhiêu. Ở đây có 5 phòng học nhưng đều xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt toác, la phông bong tróc... Trong phòng học, ánh sáng không đủ, nhiều học sinh ngồi cuối lớp không thể nhìn rõ chữ trên bảng. Để đảm bảo việc học, giáo viên phải linh động cho các em ngồi chen chúc dưới nền gạch, gần bục giảng để có thể nhìn rõ hơn.

Ông Nguyễn Hữu Tài cho biết năm nào, ông cũng nói với phụ huynh và học sinh rằng trường sắp được xây mới, nhưng 15 năm đã qua...

Do mỗi năm số lượng học sinh đều tăng nên trường rất thiếu phòng học. Tất cả không gian đều được trưng dụng làm lớp học, phòng ban giám hiệu chỉ là một căn phòng nhỏ, ẩm thấp, phòng nghỉ của giáo viên vỏn vẹn một chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế nhựa.

Các phòng học khác cũng xuống cấp nghiêm trọng.

Trường cũng không có phòng chức năng, chỉ duy nhất một phòng tin học chật hẹp. Khu vực ăn uống của học sinh là một khoảng sân kê vài chiếc bàn nhựa. Về vấn đề này, trường đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng đến nay chưa có gì mới.

Do phòng học thiếu ánh sáng, học sinh ở cuối lớp không nhìn thấy buộc phải lên ngồi sát bảng để nhìn cho rõ.