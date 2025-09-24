Học sinh phải học trong phòng bằng tôn: Sẽ được xây trường mới

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông An cho biết trường có 2 cơ sở cách nhau khoảng gần 1km, tổng cộng 17 lớp với khoảng 670 học sinh.
Tại cơ sở chính, ngoài phòng học được xây dựng đảm bảo thì phía sau có 4 phòng học được dựng tạm bằng tôn, rất nóng và ẩm thấp. Trong các lớp này, hơn 160 học sinh phải chen chúc trong không gian ngột ngạt. Đặc biệt, lúc trời mưa to, giáo viên không thể tiếp tục dạy vì tiếng mưa rơi trên mái rất ồn.
Cơ sở 2 của trường cũng không khá hơn bao nhiêu. Ở đây có 5 phòng học nhưng đều xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt toác, la phông bong tróc... Trong phòng học, ánh sáng không đủ, nhiều học sinh ngồi cuối lớp không thể nhìn rõ chữ trên bảng. Để đảm bảo việc học, giáo viên phải linh động cho các em ngồi chen chúc dưới nền gạch, gần bục giảng để có thể nhìn rõ hơn.
Ông Nguyễn Hữu Tài cho biết năm nào, ông cũng nói với phụ huynh và học sinh rằng trường sắp được xây mới, nhưng 15 năm đã qua...
Do mỗi năm số lượng học sinh đều tăng nên trường rất thiếu phòng học. Tất cả không gian đều được trưng dụng làm lớp học, phòng ban giám hiệu chỉ là một căn phòng nhỏ, ẩm thấp, phòng nghỉ của giáo viên vỏn vẹn một chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế nhựa.
Trường cũng không có phòng chức năng, chỉ duy nhất một phòng tin học chật hẹp. Khu vực ăn uống của học sinh là một khoảng sân kê vài chiếc bàn nhựa. Về vấn đề này, trường đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng đến nay chưa có gì mới.
Theo ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch phường Tân Đông Hiệp, tháng 6-2025, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Đông An với tổng kinh phí hơn 103 tỉ đồng.
Ngôi trường mới sẽ có 42 phòng và nhiều hạng mục khác. Dự kiến khu đất xây dựng trường mới gần trường học cũ hiện nay.
Cũng theo ông Huy, dự kiến dự án xây dựng trường học này sẽ được khởi công vào cuối năm 2025 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2028.