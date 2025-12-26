Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo siết chặt an toàn bơi và hoạt động ngoại khóa 26/12/2025 16:33

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường không tổ chức ngoại khóa quy mô lớn nếu chưa đảm bảo an toàn và phải có biển cảnh báo tại các khu vực nguy cơ.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho học sinh.

Trường Mầm non Sơn ca 5, phường Trung Mỹ Tây tổ chức hoạt động ngoại khoá tại sân trường với nhiều trò chơi hấp dẫn để trẻ trải nghiệm. Ảnh: NTCC

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trong và ngoài trường học. Việc phòng chống đuối nước cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải được thực hiện thường xuyên.

Các địa phương cần rà soát, thống kê và quản lý chặt các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước, kịp thời triển khai biện pháp phòng ngừa như lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, tăng cường cảnh giới và xử lý các điểm mất an toàn.

Địa phương cũng cần chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường để tuyên truyền, quản lý học sinh ngoài giờ học. Công tác này cần đặc biệt chú trọng trong mùa nắng nóng và thời gian nghỉ hè. Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm điều kiện an toàn khi tổ chức hoạt động ngoại khóa liên quan đến môi trường nước.

Đối với hiệu trưởng, Sở GD&ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hiện hành về đảm bảo an toàn cho học sinh. Các trường cần chủ động xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo an toàn phù hợp với thực tế.

Khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, nội dung phải thiết thực và phù hợp độ tuổi. Nhà trường không tổ chức tập trung quy mô quá lớn khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn. Các trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước và hướng dẫn kỹ năng an toàn bơi thông qua các hoạt động kỹ năng sống.

Ngoài ra, các đơn vị phải phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh tại môi trường nước. Hoạt động chỉ được tổ chức tại địa điểm được phép, có nội quy, biển cảnh báo, rào chắn và vạch giới hạn độ sâu.