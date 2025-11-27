Lo ngại triều cường, lũ quét: Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị xem xét điều chỉnh kế hoạch ngoại khoá 27/11/2025 17:01

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động ngoại khoá trước diễn biến thời tiết thất thường.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động ngoại khoá.

Học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định trong một giờ học. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Theo Sở GD&ĐT, thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đang tiềm ẩn nguy cơ triều cường dâng cao, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc xoáy, có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển và tham gia hoạt động ngoại khoá của học sinh.

Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT đề nghị các trường rà soát toàn bộ kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khoá. Căn cứ vào dự báo thời tiết, trường học cân nhắc điều chỉnh thời gian, nội dung, địa điểm hoặc hình thức tổ chức nhằm đảm bảo an toàn.

Đối với các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, nhà trường phải có phương án ứng phó khi nhận cảnh báo từ cơ quan chuyên môn, đồng thời có thể rút ngắn chương trình hoặc chuyển sang tổ chức tại trường nếu thời tiết không thuận lợi.

Sở GD&ĐT không khuyến khích tổ chức các chuyến đi vào ban đêm; nếu buộc phải thực hiện, các đơn vị phải có phương án đảm bảo an toàn và bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ. Trong trường hợp thời tiết diễn biến bất thường, các trường cần chủ động xây dựng phương án thay thế.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo và hồ sơ chương trình giáo dục ngoài giờ trước 2 ngày tổ chức, đồng thời theo dõi sát các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để kịp thời điều chỉnh kế hoạch.