Một học sinh lớp 8 lén chế tạo 3.000 quả pháo nổ để đem bán 10/01/2026 19:05

(PLO)- Nam học sinh lớp 8 ở Nghệ An đã lén chế tạo 3.000 quả pháo nổ trong phòng ngủ rồi mang đi bán cho bạn.

Ngày 10-1, Công an xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện em PĐTS (14 tuổi, học sinh lớp 8, trú xã Hợp Minh) chế tạo pháo nổ để bán cho học sinh khác trong trường.

Công an thu giữ 3.000 quả pháo nổ của em S sản xuất. Ảnh: CA.

Cuối năm 2025, Công an xã Hợp Minh nắm tình hình hội nhóm trên không gian mạng, phát hiện em S có biểu hiện nghi vấn chế tạo pháo nổ bán kiếm lời. Khi em S đang bán pháo nổ cho học sinh cùng trường thì bị công an phát hiện.

Kiểm tra balo đựng sách vở của em S, công an phát hiện 100 quả pháo nổ, hình trụ tròn, màu đỏ có khối lượng 2kg. Tại cơ quan Công an, S khai nhận đặt mua thuốc pháo và thân vỏ trên mạng xã hội rồi chế tạo pháo để bán kiếm tiền tiêu Tết.

Đầu tháng 12-2025, khi biết nhiều bạn học sinh cùng trường có nhu cầu sử dụng pháo, S đưa toàn bộ nguyên vật liệu vào phòng ngủ, bí mật chế tạo pháo. Công an kiểm tra phòng học của S đã phát hiện thu giữ thêm 2.700 quả pháo nổ; 3 kg tiền chất thuốc pháo.

Công an xã đã vận động một học sinh mua pháo của S giao nộp 200 quả pháo. Tổng tang vật thu giữ gồm 3000 quả pháo nổ, có khối lượng 45 kg và 03 kg tiền chất thuốc pháo.

Do em S đang là tuổi học sinh THCS nên công an đã lập hồ sơ, nhắc nhở và giao em S cho nhà trường và gia đình giáo dục quản lý.