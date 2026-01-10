Hai bà cháu tử vong sau tai nạn trên quốc lộ đang thi công dở dang 10/01/2026 18:19

(PLO)- Vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, khi tử vong người bà vẫn đang ôm cháu nhỏ trong lòng.

Chiều 10-1, trên quốc lộ 64 đoạn gần chợ Vạc (thuộc địa phận xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy làm hai người tử vong, một người bị thương.

Chiếc xe máy trong vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, xe máy do một người đàn ông điều khiển chở phía sau hai bà cháu chạy hướng Thanh Chương- TP Vinh (cũ) thì bị xe tải “hổ vồ (Howo) tông trúng và ngã xuống.

Lúc này, bánh xe tải đã cán làm hai bà cháu ngồi sau tử vong tại chỗ. Người đàn ông điều khiển xe máy bị thương. Sau tai nạn người đi xe máy sống sót nhưng hốt hoảng và khi mọi người hỏi thì “không nhớ quê ở đâu”. Tại hiện trường cho thấy, khi tử vong người bà vẫn đang ôm cháu nhỏ trong lòng.

Đoạn đường xảy ra tai nạn đang thi công dở dang thuộc dự án nâng cấp sửa chữa quốc lộ 46 (đoạn qua xã Nam Giang, huyện Nam Đàn cũ).

Theo ghi nhận, đoạn đường xảy ra tai nạn đang thi công dở dang thuộc dự án nâng cấp sửa chữa quốc lộ 46 (đoạn qua xã Nam Giang, huyện Nam Đàn cũ). Người dân phản ánh đoạn đường này thi công nâng cấp, sửa chữa với tiến độ quá chậm ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.