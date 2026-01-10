Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam, tài xế kịp thoát thân 10/01/2026 10:52

(PLO)- Sáng 10-1, một xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, trơ khung sắt sau 30 phút.

Sáng 10-1, một vụ cháy xe khách xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Thời điểm trên, xe khách Ngân Hà biển số 25B-002.xx do tài xế Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, ngụ tỉnh Lai Châu) điều khiển theo hướng Đà Nẵng - Lai Châu bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông.

Hiện trường xe khách bốc cháy trên cao tốc Bắc-Nam và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nỗ lực dập lửa.

Phát hiện sự cố, tài xế Thành nhanh chóng tấp xe vào lề đường và thoát ra ngoài an toàn. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe không có hành khách. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe, cột khói đen bốc cao.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe khách bị thiêu rụi, trơ khung. Nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 đêm 2-1, một xe khách biển số Hà Tĩnh chạy hướng TP.HCM - Hà Nội cũng bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An.

Tài xế kịp thời dừng xe, khoảng 10 hành khách thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sau đó phát hiện thi thể một hành khách là học sinh lớp 12 (ngụ Hà Tĩnh) mắc kẹt trên xe.