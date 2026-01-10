Nữ tài xế 66 tuổi nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt 10/01/2026 10:29

(PLO)- Nữ tài xế điều khiển ô tô lên cầu vượt Ngã tư Vọng (Hà Nội) đã gây tai nạn liên hoàn do nhầm chân ga khiến một người tử vong.

Sáng 10-1, trên cầu vượt Ngã tư Vọng, hướng từ trung tâm TP Hà Nội ra bến xe Giáp Bát xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô và một xe máy làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, ô tô biển số 29A-853.xx do bà Phan Thị Th (66 tuổi, trú phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển va chạm với xe máy biển số 14U1-415.xx do ông TThH (63 tuổi, trú phường Kim Liên, Hà Nội) cầm lái.

Cú tông mạnh làm ông H tử vong. Chưa dừng lại, ô tô của bà Th tiếp tục tông trúng ô tô cá nhân đi cùng chiều, biển số 20A-239.xx do ông NVĐ (47 tuổi, trú tại Hải Phòng) điều khiển.

Chiếc xe Vios bị tông từ phía sau, hư hỏng nặng.

Bị tông từ phía sau, xe của ông Đ dồn lên va chạm với ô tô điện 29B-218.xx do anh NVM điều khiển.

Vụ tai nạn làm ba xe ô tô hư hỏng, giao thông ách tắc trên cầu vượt Ngã tư Vọng, hướng phố Phương Mai đi đường Nguyễn An Ninh.

Chiếc xe nữ tài xế điều khiển trong vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an phường Kim Liên và Công an TP Hà Nội đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bà Th lái xe lúc sáng sớm, buồn ngủ nên đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh.