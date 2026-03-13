Hai CSGT Lâm Đồng dẫn đường đưa người nguy kịch đi cấp cứu 13/03/2026 12:20

(PLO)- Hai cán bộ Trạm CSGT Mađaguôi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích đột xuất, kịp thời hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu.

Ngày 14-3, Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho hai cá nhân thuộc Trạm CSGT Mađaguôi vì có thành tích đột xuất trong công tác.

Hai cán bộ được khen thưởng. Ảnh: TĐ

Hai cá nhân được khen thưởng gồm Trung tá Thái Doãn Hợp, Phó Trưởng trạm Trạm CSGT Mađaguôi và Đại úy Đào Văn Bằng, cán bộ Trạm CSGT Mađaguôi.

Trước đó, khoảng 16 giờ 40 ngày 2-1-2026, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Công Viên (34 tuổi, trú xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Anh Viên cần đưa người thân là ông Trần Viết Hùng (76 tuổi, trú xã Cát Tiên) đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân được CSGT hỗ trợ kịp thời ,giành lại sự sống trong gang tấc. Ảnh: VT

Ngay sau đó, Tổ CSGT số 1 thuộc Trạm CSGT Mađaguôi nhanh chóng tổ chức dẫn đường. Đơn vị phối hợp với lực lượng CSGT Đồng Nai và CSGT TP.HCM bảo đảm hành trình an toàn, thông suốt để phương tiện chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hành động trách nhiệm của lực lượng CSGT góp phần giành lại sự sống cho bệnh nhân, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.

Ghi nhận thành tích này, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân.