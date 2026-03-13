Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường đông dân nhất 13/03/2026 13:10

(PLO)- Đoàn kiểm tra số 8 của TP.HCM do ông Huỳnh Thanh Nhân dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Dĩ An và Tân Đông Hiệp, những địa bàn đông dân cư, công nhân lao động.

Ngày 13-3, đoàn kiểm tra số 8 của TP.HCM do ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Dĩ An và phường Tân Đông Hiệp.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (bên trái), kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu chung cư Opal, phường Dĩ An, sáng 13-3. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại phường Dĩ An, địa bàn đông dân cư nhất TP.HCM với hơn 227.000 người, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết đến ngày 12-3, toàn phường có 156.492 cử tri. Trong đó có 57.355 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.HCM; 99.587 cử tri tham gia bầu cử đủ 3 cấp gồm đại biểu Quốc hội, HĐND TP.HCM và HĐND phường.

Ủy ban bầu cử phường đã hoàn tất việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại 98 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, trong đó có các khu vực bỏ phiếu đặc thù gồm Bệnh viện Quân y 4 và Tiểu đoàn 36, Lữ đoàn 596. Danh sách cử tri được niêm yết đầy đủ, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi và kiểm tra thông tin.

Đoàn kiểm tra số 8 của TP.HCM khảo sát khu vực bố trí thùng phiếu và niêm yết danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu chung cư Opal, phường Dĩ An. Ảnh: PHẠM HẢI

Phường cũng đã phát hơn 157.000 thẻ cử tri, đạt tỉ lệ 100%. Đến nay không phát sinh khiếu nại liên quan đến danh sách cử tri.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, phường Dĩ An bố trí 98 khu vực bỏ phiếu, mỗi khu vực có 3 thùng phiếu chính và 1 thùng phiếu phụ theo quy định. Công tác trang trí khánh tiết, bố trí phòng bỏ phiếu, tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử được triển khai đồng bộ; trong đó đã hoàn tất trang trí 45/98 điểm bỏ phiếu, các điểm còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 14-3.

Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được triển khai đa dạng với nhiều hình thức như đăng tải thông tin trên trang điện tử, mạng xã hội của phường, treo pa-nô, băng rôn, tổ chức hội nghị tuyên truyền… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về quyền và nghĩa vụ trong bầu cử.

Điểm bỏ phiếu tại chung cư Opal, phường Dĩ An, có 1.397 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong chuyến kiểm tra, đoàn công tác cũng khảo sát thực tế tại điểm bỏ phiếu đặt tại chung cư Opal (số 10 Kha Vạn Cân, khu phố Bình Đường 2), nơi có 1.397 cử tri tham gia bầu cử.

Tại đây, đoàn kiểm tra khu vực bố trí thùng phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, khu vực hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện quyền bầu cử. Lãnh đạo TP.HCM ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của tổ bầu cử cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri, ánh sáng... tại điểm bỏ phiếu chung cư Opal, phường Dĩ An. Ảnh: PHẠM HẢI

Đoàn công tác đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục rà soát kỹ các khâu chuẩn bị, cập nhật chính xác danh sách cử tri, bảo đảm cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đúng quy định; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, thuận lợi cho cử tri, nhất là người cao tuổi và người khuyết tật.