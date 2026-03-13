Chủ tịch Ủy ban bầu cử Đà Nẵng: Thành phố đã sẵn sàng cho bầu cử 13/03/2026 14:09

(PLO)- Đà Nẵng – TP trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước đã chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo cho ngày hội bầu cử.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP khẳng định: Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP. Ảnh: PV

Tổ chức bầu cử nghiêm túc, dân chủ

. Phóng viên: Công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn TP đang được triển khai thế nào, thưa ông?

+ Ông Nguyễn Đức Dũng: Từ TP đến cơ sở, các nhiệm vụ theo luật định cơ bản đã được hoàn thành. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, liên tục.

Hiện Ban chỉ đạo bầu cử TP, Ủy ban bầu cử TP và các Ban bầu cử đang tiến hành kiểm tra, giám sát đợt 3. Qua các đợt kiểm tra cho thấy cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã triển khai công tác bầu cử đúng trình tự, bảo đảm tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

Toàn TP đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri tại UBND cấp xã và 1.784 khu vực bỏ phiếu; đồng thời in, phát thẻ cử tri theo quy định. Ủy ban bầu cử cấp xã đã nhận đầy đủ tài liệu phục vụ bầu cử. Cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức lễ khai mạc ở các khu vực bỏ phiếu đã được chuẩn bị chu đáo.

Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, công khai với 231 điểm tiếp xúc. TP cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tạo không khí phấn khởi, trang nghiêm, lan tỏa rộng khắp tinh thần hướng về Ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Việc tuyên truyền được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng. Nội dung tập trung làm rõ ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, danh sách người ứng cử.

Các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện trang trí, khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan bằng panô, băng rôn, phướn… Gắn với đó là việc ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại khu vực bầu cử, góp phần tạo diện mạo trang trọng và khí thế sôi nổi trước ngày bầu cử.

Xã miền núi Avương sẵn sàng cho ngày hội bầu cử. Ảnh: PV

. Đà Nẵng có những khó khăn, thuận lợi gì trong chuẩn bị bầu cử?

+ Thuận lợi nổi bật là công tác bầu cử lần này được triển khai trong sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sớm, rất sát sao của Trung ương và TP. Cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chặt chẽ.

Công tác tuyên truyền, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, thông tin liên lạc, điện, nước… đều được chuẩn bị từ sớm và có phương án dự phòng tương đối đầy đủ.

Khó khăn lớn nhất là cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh TP vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quy mô địa bàn rộng, số lượng cử tri rất lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu tổ chức phải đồng bộ, chính xác, tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh đó là sự khác biệt giữa đô thị và miền núi, biên giới, hải đảo. Khoảng cách xa, điều kiện đi lại khó khăn cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều hành, phối hợp và xử lý tình huống tại cơ sở. Tuy nhiên, TP đã chủ động nhận diện sớm những khó khăn này để có giải pháp phù hợp nên tiến độ chung đến nay vẫn được bảo đảm tốt.

Một điểm bỏ phiếu tại xã Trà Tân, TP Đà Nẵng. Ảnh: PV

Không bị động trước mọi tình huống

. Đà Nẵng có nhiều xã miền núi, trong đó có sáu xã biên giới, công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã này như thế nào?

+ Đối với miền núi, nhất là các xã biên giới, TP xác định đây là những địa bàn cần quan tâm đặc biệt trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. TP đã chỉ đạo rà soát cụ thể từng địa bàn, yêu cầu xây dựng phương án tổ chức bầu cử sát thực tế, phù hợp điều kiện địa lý, giao thông, dân cư và khoảng cách giữa khu vực bỏ phiếu với trung tâm hành chính. Mục tiêu là bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Các xã đã chủ động bố trí khu vực bỏ phiếu hợp lý, xây dựng phương án vận chuyển tài liệu, hòm phiếu, hồ sơ bầu cử. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức bỏ phiếu tại những địa bàn đặc thù, kể cả phương án sử dụng hòm phiếu phụ theo đúng quy định.

Đây là những nội dung được TP quán triệt rất rõ nhằm bảo đảm quá trình tổ chức bầu cử ở vùng sâu, vùng xa, biên giới diễn ra chặt chẽ, thông suốt, không bị động trước các tình huống phát sinh.

Công tác tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Các xã phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm rõ quy trình bỏ phiếu theo đúng quy định.

Có thể nói, công tác chuẩn bị tại các xã miền núi, biên giới không chỉ được triển khai theo mặt bằng chung của toàn TP mà còn được tính toán theo hướng linh hoạt, sát địa bàn, sát đối tượng, sát tình huống.

Điều đó nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, an toàn, đúng luật và để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của nhân dân ở mọi địa bàn, kể cả những nơi còn nhiều khó khăn.

Người dân xã Đông Giang xem danh sách những người ứng cử. Ảnh: PV

. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cán bộ cấp xã lần đầu thực hiện công tác tổ chức bầu cử, TP hỗ trợ các xã thế nào?

+ TP xác định rất rõ rằng, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cán bộ cấp xã lần đầu trực tiếp đảm nhận khối lượng lớn công việc liên quan đến bầu cử.

Do đó, việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ cơ sở phải được thực hiện sớm, kỹ, bài bản và thống nhất. Ủy ban bầu cử TP đã ban hành Kế hoạch 40/2026 về tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thời gian qua, TP đã tổ chức 15 hội nghị triển khai giao ban, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho 100% cán bộ công chức, thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử TP và cấp xã. Có buổi tập huấn quy tụ hơn 25.000 đại biểu tham dự.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP, Sở Nội vụ đã kịp thời tập hợp, hệ thống hóa đầy đủ các văn bản hướng dẫn về bầu cử để cung cấp đến các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Các tài liệu tập huấn được biên soạn khoa học, kèm mẫu biểu, quy trình cụ thể, rõ ràng theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Nhờ đó các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử có thể tiếp cận nhanh, tác nghiệp được ngay với nghiệp vụ thống nhất, đồng bộ.

Thông qua các lớp tập huấn, hội nghị và hệ thống tài liệu nghiệp vụ được biên soạn thống nhất, đội ngũ cán bộ từ TP đến cơ sở, đặc biệt là cấp xã và các Tổ bầu cử được trang bị nghiệp vụ toàn diện về công tác bầu cử.

. Xin cảm ơn ông!