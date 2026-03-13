Trước ngày bầu cử HĐND TP.HCM: Cử tri mong chờ điều gì? 13/03/2026 14:00

(PLO)- Lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn mà còn là niềm tin và sự gửi gắm kỳ vọng đến đội ngũ đại biểu HĐND TP.HCM – những người thật sự bản lĩnh, trách nhiệm và gắn bó với người dân.

Trong không khí tháng 3 sôi nổi, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai khẩn trương trên cả nước. Tại TP.HCM – đô thị hơn 14 triệu dân, các khâu chuẩn bị cho ngày hội bầu cử với nhiều cách làm mới đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, thuận lợi và hiệu quả.

Là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, TP.HCM đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, song cũng đối mặt với không ít thách thức. Vì vậy, kỳ vọng của cử tri đến đại biểu HĐND sắp tới không chỉ hướng đến sự phát triển chung của đất nước mà còn gửi gắm vào những chính sách thiết thực, sát với thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề dân sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Chính sách tốt để y bác sĩ toàn tâm với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trong bối cảnh triển khai các nghị quyết về chăm sóc sức khỏe toàn dân, ngành y tế TP.HCM đang đứng trước nhiều yêu cầu mới. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, TP cần thêm các chủ trương, chính sách y tế mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Theo PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM là địa phương có nhiều bệnh viện và trung tâm y tế chuyên sâu lớn, với nguồn lực y tế dồi dào cùng đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm. Không chỉ phục vụ người dân thành phố mà còn tiếp nhận, điều trị cho lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành khác.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, kỳ vọng các đại biểu HĐND TP.HCM sẽ phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy việc cụ thể hóa các nghị quyết về y tế toàn dân trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ngành y tế TP.HCM vẫn còn một số vướng mắc về cơ chế, chính sách cần tiếp tục được tháo gỡ. Trong đó, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các trung tâm y tế chuyên sâu lẫn cơ sở, cũng như phát huy hiệu quả nguồn lực của cả hệ thống y tế công lập và ngoài công lập vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhân viên y tế cần được quan tâm sâu sắc hơn.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách nhằm nâng cao chế độ đãi ngộ cho đội ngũ y bác sĩ, tương xứng với đặc thù nghề nghiệp và áp lực công việc. Tuy nhiên, tại TP.HCM vẫn cần tiếp tục có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng hơn để đội ngũ y tế yên tâm công tác, toàn tâm với sứ mệnh “chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân”.

﻿ TP.HCM đã và đang tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các trung tâm y tế chuyên sâu lẫn cơ sở, cũng như phát huy hiệu quả nguồn lực của cả hệ thống y tế.

Cùng với đó, cử tri kỳ vọng các đại biểu HĐND TP.HCM sau khi trúng cử sẽ phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy việc cụ thể hóa các nghị quyết về y tế toàn dân trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đề xuất những chính sách thiết thực nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế với chi phí hợp lý.

Để TP.HCM trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao

Ngành giáo dục tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Một điểm nổi bật là việc thí điểm đưa các chương trình phát triển năng lực số và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy cho học sinh ngay từ bậc phổ thông.

TS Lê Duy Tân, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

TS Lê Duy Tân nhìn nhận ngành giáo dục TP.HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với các chính sách đổi mới việc dạy và học, nhất là trong chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo TS Lê Duy Tân, TP.HCM đã thí điểm nhiều chương trình đào tạo và bồi dưỡng trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh, đặc biệt là những em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và kỹ thuật quốc gia. Điều này cho thấy sự chuyển dịch trong phương pháp dạy học, từ việc chỉ truyền đạt kiến thức đơn thuần sang đào tạo tư duy công nghệ và thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Đề án tổng thể đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế cho tám ngành giai đoạn 2020-2035 được UBND TP.HCM ban hành năm 2021. Đến năm 2025, năm đề án thành phần đã được nghiệm thu, gồm các ngành: công nghệ thông tin - truyền thông, trí tuệ nhân tạo, tài chính - ngân hàng, quản lý đô thị, y tế.

“Tôi tin rằng nếu các chủ trương lớn của Trung ương được TP.HCM triển khai quyết liệt và sáng tạo thì TP hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực” - TS Lê Duy Tân nhấn mạnh.

Đại biểu phải sát sao với người dân, thể hiện tiếng nói của người dân

Với kinh nghiệm nhiều năm đảm nhiệm vai trò đại biểu HĐND TP.HCM, TS Trần Quang Thắng, đại biểu HĐND TP.HCM các khóa VIII, IX, X, cho rằng hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử không chỉ thể hiện qua các quyết sách được ban hành, mà còn ở mức độ gắn bó với cử tri và sự kiên trì theo đuổi đến cùng những kiến nghị chính đáng của người dân.

Hiện nay, TP.HCM là đô thị hơn 14 triệu dân, khối lượng công việc của đại biểu ngày càng lớn, đòi hỏi những giải pháp mang tính đột phá. Trong đó, chuyển đổi số được xem là yếu tố then chốt.

TS Trần Quang Thắng, đại biểu HĐND TP.HCM các khóa VIII, IX, X.

Theo TS Trần Quang Thắng, cử tri mong muốn các đại biểu, đặc biệt là những đại biểu trẻ, năng động và có tư duy đổi mới, có thể tận dụng tốt nguồn lực chuyên gia để thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động giám sát của HĐND.

Bên cạnh đó, việc triển khai các nghị quyết như Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW, Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 79-NQ/TW cần được cụ thể hóa linh hoạt, phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố.

﻿ Kiên định nguyên tắc “dân là gốc”, thời gian qua TP.HCM đã quyết liệt triển khai nhiều quyết sách phục vụ nhân dân.

Bước sang nhiệm kỳ mới, TS Trần Quang Thắng cùng các cử tri gửi gắm kỳ vọng các đại biểu HĐND TP.HCM tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường giám sát và theo đuổi đến cùng những kiến nghị chính đáng của người dân, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

“Vấn đề về quy hoạch đô thị, y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số… tiếp tục là những vấn đề lớn của TP.HCM. Vì vậy, TP.HCM cần lựa chọn đúng người, đúng việc để bộ máy cơ chế được vận hành tốt hơn” - TS Trần Quang Thắng nói.

Phát triển hệ thống Metro tại TP.HCM là hướng đi tất yếu để giải quyết ùn tắc, ô nhiễm môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế, với mục tiêu xây dựng 355 km đường sắt đô thị đến năm 2035.

Sự phối hợp giữa các đại biểu HĐND TP và chính quyền TP cần bảo đảm hài hòa, thống nhất cao nhằm thực hiện hiệu quả những nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua đó, góp phần đưa TP.HCM phát triển trở thành siêu đô thị hiện đại, văn minh, với đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Người trẻ kỳ vọng những tâm tư, nguyện vọng của mình được lắng nghe

Là lực lượng trẻ sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM trong tương lai, nhiều bạn trẻ bày tỏ kỳ vọng tiếng nói của mình sẽ được lắng nghe nhiều hơn trong quá trình hoạch định chính sách.

Bạn Bùi Xuân Khôi, sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing, kỳ vọng các đại biểu của HĐND nhiệm kỳ tới sẽ phát huy vai trò phản ánh tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Theo Xuân Khôi, việc di chuyển giữa nơi sinh sống đến môi trường học tập, làm việc hiện tại của người dân TP bị ảnh hưởng khá nhiều trước tình trạng kẹt xe đang hiện hữu. Vấn đề này gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, kết quả học tập và khả năng phát triển đời sống của người dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng.

Cạnh đó, vấn đề cơ hội việc làm cho người trẻ cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ đội ngũ học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố.

Sự kết nối giữa nhà trường, sinh viên và các doanh nghiệp là vấn đề then chốt, tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ sau khi rời giảng đường sẽ có một công việc như kỳ vọng.

“Tôi tin tưởng hoàn toàn vào các đại biểu HĐND TP.HCM sau khi được lựa chọn sẽ đại diện cho tiếng nói của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để có thể đóng góp, đưa ra những quyết sách đúng đắn góp phần phát triển TP” - Xuân Khôi chia sẻ.

Mỗi lá phiếu của cử tri TP.HCM không chỉ là một sự lựa chọn, mà còn là sự trao gửi niềm tin và trách nhiệm. Từ những lá phiếu ấy, người dân kỳ vọng một đội ngũ đại biểu HĐND TP.HCM bản lĩnh, gần dân, dám lắng nghe và kiên trì theo đuổi đến cùng những vấn đề của đời sống. Để từ nghị trường thành phố, tiếng nói của cử tri thực sự được lắng nghe, và những mong mỏi chính đáng của người dân được chuyển hóa thành những hành động cụ thể vì sự phát triển của thành phố mang tên Bác.