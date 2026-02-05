96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - Bài cuối TP.HCM và những quyết sách mang lại niềm vui cho người dân 05/02/2026 06:10

(PLO)- Kiên định nguyên tắc “dân là gốc”, thời gian qua TP.HCM đã quyết liệt triển khai nhiều quyết sách nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân TP.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đại hội nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ sức, đủ tài. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Tại TP.HCM, nhiều chủ trương, quyết sách đã được chính quyền TP quyết liệt triển khai và mang lại niềm vui lớn cho người dân TP. Đó chính là kết quả rõ nét nhất của tinh thần “dân là gốc”.

Tạo sức sống mới cho đô thị

Sau sáp nhập tỉnh, TP.HCM có số lượng tài sản, đất công rất lớn. Việc phân cấp và giải quyết số lượng tài sản khổng lồ này được coi là rất cấp thiết để tránh lãng phí.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang từng nêu nguyên tắc xử lý chung của Trung ương khi thu hồi, sắp xếp tài sản, nhà đất công là ưu tiên cho y tế và giáo dục. Ngoài ra, TP.HCM xác định ưu tiên thứ hai là tạo mảng xanh, bởi đây là yêu cầu cấp thiết của người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ thi công tại khu đất thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần). Ảnh: VĂN MINH

Từ đây, TP.HCM cho phép sử dụng tạm thời chín khu đất đắc địa tại trung tâm để chỉnh trang đô thị, cải tạo thành công viên, vườn hoa phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Mỗi sáng, ông Hùng (65 tuổi) có thói quen đi bộ thể dục từ nhà ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây vào phố đi bộ Nguyễn Huệ, vòng lên cầu Ba Son rồi quay về. Từ ngày khu đất tại dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) được cải tạo tạm thành công viên, ông Hùng có thêm lựa chọn cho lộ trình thể dục mỗi buổi sáng. “Tôi có thêm không gian để hít thở không khí, thưởng thức một TP trong lành hơn vào đầu ngày” - ông Hùng nói.

Gần 10 giờ sáng cuối tuần, chị Bích (ngụ phường Tân Bình) cũng đưa mẹ đến công viên này để đi dạo. Chị Bích nhớ lại trước đây chỗ này là một khoảng trống bị bao quanh bởi hàng rào tôn, cây cỏ mọc um tùm. “Nhưng nay tôi thấy rất vui vì diện mạo nơi đây đã đổi khác, khang trang và đầy sức sống” - chị Bích chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu chia sẻ công trình là minh chứng cho sự quyết tâm của TP và phường trong việc tận dụng hiệu quả quỹ đất bị bỏ trống nhiều năm thành không gian xanh. Chỉ trong hai tuần, khu đất ngổn ngang đã lột xác thành một công viên khang trang, sạch sẽ. Hình ảnh người dân đến công viên tập thể dục, dạo mát, trẻ nhỏ nô nức vui chơi ở một nơi an toàn, sạch sẽ là minh chứng thuyết phục nhất cho hiệu quả chính sách.

Công việc cải tạo này cũng đang được thực hiện quyết liệt tại tám khu đất còn lại như khu đất 152 Trần Phú (phường Chợ Quán); khu đất 135 Nguyễn Huệ (thương xá Tax)…

Chị Bích (ngụ phường Tân Bình) đưa mẹ đi dạo trong công viên tại khu đất thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Ảnh: THANH TUYỀN

Khi quyết sách được minh chứng bằng hiệu quả thực tế

Mục tiêu tăng mảng xanh cũng được Thường trực Thành ủy TP.HCM cụ thể hóa qua việc dừng dự án nhà ở tại khu vực bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên; hay chuyển khu đất vàng số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha làm công viên và đặt biểu tượng phòng, chống dịch COVID-19.

Sức sống nghị quyết Khi cùng hướng đến một mục tiêu chung là vì dân, TP.HCM đã bước ra khỏi những rào cản về quy định với tinh thần dám nghĩ, dám làm và biết làm. Không còn là những cam kết trên giấy, TP.HCM đã có những hành động cụ thể, đo đếm bằng sự hài lòng của cộng đồng. Sức sống nghị quyết chính là từ đây. Cử tri TRẦN VIỆT TRUNG,

phường Bình Trưng

Sáng 2-2, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu đã lắp biểu trưng hình giọt nước - điểm nhấn cho Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Hiện mặt bằng công viên này đã gần hoàn thiện các hạng mục để phục vụ người dân tham quan ngay dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Mới đây, Thành ủy TP.HCM cũng cho chủ trương chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng từ nguồn xã hội hóa. Ngay sau đó, Đảng ủy các phường cùng các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cùng vào cuộc thực hiện. Mô hình Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành và người dân thụ hưởng đã thật sự phát huy hiệu quả.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho biết việc TP gỡ khó cho các khu đất đang bỏ trống để làm công viên đã tạo được sự đồng thuận cao trong dân. Ông Bình kỳ vọng lãnh đạo các địa phương sẽ đột phá hơn trong thẩm quyền để biến những khu đất trống thành các công trình công cộng.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cũng đã nhấn mạnh trong bài viết ngay trước thềm Đại hội XIV rằng mọi quyết sách phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả thực tế, bằng sự chuyển biến trong đời sống người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TP. Trên hết, mọi chủ trương, chính sách phải kiên định nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, để mọi thành quả phát triển quay trở lại phục vụ đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn.

Với sự vào cuộc quyết liệt, phường An Nhơn là phường đầu tiên hoàn thành 100% bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm vào tháng 11-2025. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cấp cơ sở chuyển mình

Năm 2026, TP.HCM khởi công nhiều dự án, công trình trọng điểm. Vì vậy, cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt để công trình vận hành nhanh chóng, cùng với các cơ chế đặc thù Trung ương đã ban hành, TP sẽ bứt phá.

Dự án rạch Xuyên Tâm có chiều dài gần 8,9 km với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng là một ví dụ. Dự án khi triển khai đã có hơn 2.200 hộ dân dọc tuyến kênh này bị ảnh hưởng.

Tháng 9-2025, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đi khảo sát dự án, tháo gỡ những vướng mắc mà chủ đầu tư gặp phải, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các phường bị ảnh hưởng đồng loạt vào cuộc, tăng cường đối thoại, giải thích chính sách, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với mục tiêu bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng tiến độ.

Với sự vào cuộc quyết liệt, phường An Nhơn là đơn vị đầu tiên hoàn thành 100% bồi thường, bàn giao mặt bằng vào tháng 11-2025. Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Dương Văn Kim nói kết quả này có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng tinh thần chủ động, linh hoạt của công chức. Cán bộ chủ chốt phường đã xuống gặp gỡ, đối thoại với những hộ dân có nhiều thửa đất, diện tích lớn, hoàn cảnh đặc biệt để trao đổi, vận động.

“Để người dân sớm nhận căn hộ chung cư, phường vận động nguồn xã hội hóa sơn sửa lại cho khang trang. Người dân có chỗ ở ổn định thì mới sẵn sàng giao mặt bằng” - ông Dương Văn Kim nói.

Còn theo Bí thư Đảng ủy phường Long Phước Phạm Hoài Minh Tân, khi lãnh đạo TP cùng sở, ngành, các bên liên quan trực tiếp xuống địa phương, cùng ngồi lại để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giải ngân, cho ý kiến về từng dự án cụ thể, vấn đề được giải quyết rất nhanh và có hiệu quả.

Tại phường Long Phước đang thực hiện các dự án như mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, đường Liên Phường… Bí thư Đảng ủy phường cùng Thường trực UBND họp với người dân, cho ý kiến, xem xét cụ thể hoàn cảnh từng hộ gia đình một cách thấu đáo để khi giải quyết chính sách đi kèm sẽ tạo sự đồng thuận cao.

“Chúng tôi chủ động vào cuộc, lắng nghe tâm tư của người dân ngay từ đầu để có sự đồng hành, chia sẻ từ đôi bên. Khi Đảng ủy vào cuộc cùng chính quyền, cùng gỡ vướng ngay từ ban đầu thì lúc triển khai sẽ thuận lòng dân hơn” - ông Phạm Hoài Minh Tân cho hay.

Sự chuyển động tích cực tại TP.HCM được bắt đầu bằng phương thức tiếp cận bài bản, khoa học, từ những việc có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, tạo sự tin tưởng cho người dân. Một nghị quyết, một chủ trương dù lớn hay nhỏ sẽ trở nên sống động, có sức sống khi người dân thấy rõ kết quả cụ thể. Lòng dân vì thế cũng sẽ tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền.

Lấy người dân làm trung tâm Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh kiện toàn bộ máy sau sáp nhập, điều quan trọng nhất vẫn là sự chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Mới đây, phường Tăng Nhơn Phú ra mắt Hệ thống điều hành quy hoạch đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong số hóa, tra cứu hồ sơ thông tin về quy hoạch đất đai, định hướng phát triển và tầm nhìn quy hoạch của địa phương. Phường cũng ra mắt Hệ thống bản đồ số tra cứu thông tin cử tri và chỉ đường đến địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu giúp cử tri nắm bắt đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hay như phường Thủ Đức đã ứng dụng robot AI phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Sau đó, phường cũng đưa vào vận hành bản đồ số 3D tái hiện toàn bộ không gian phường, giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng quan sát, truy cập và khai thác dữ liệu đô thị.

