Hải quan yêu cầu toàn ngành trực 24/7, đẩy nhanh thông quan thực phẩm nhập khẩu 04/02/2026 18:26

(PLO)- Sau chỉ đạo tháo gỡ Nghị định 46 của Thủ tướng Chính phủ vào đêm 3-2, Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành trực 24/7, ưu tiên tối đa việc thông quan thực phẩm, tránh đứt gãy nguồn cung dịp cận Tết.

Mới đây, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thông quan đối với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu.

Mục tiêu là bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu và cảng biển.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 08, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo và công chức trực 24/7 để kịp thời giải quyết thủ tục hải quan trong giai đoạn cao điểm, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Các đơn vị hải quan được yêu cầu ưu tiên xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm hồ sơ đầy đủ theo quy định và tuân thủ đúng hướng dẫn của các bộ chuyên ngành liên quan.

Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo và công chức trực 24/7 để kịp thời giải quyết thủ tục hải quan.

Cục Hải quan cũng nhấn mạnh yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh tình trạng chậm trễ kéo dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các chi cục phải báo cáo ngay về Cục Hải quan, thông qua Ban Giám sát quản lý để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Riêng với số liệu về thực phẩm tồn đọng tại cảng chưa hoàn tất thủ tục hoặc chưa được thông quan, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo định kỳ trước 8h và 13h30 hằng ngày.

Cụ thể, các báo cáo được phân loại theo 3 nhóm hàng quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 46/2026 của Chính phủ. Việc phân loại nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và đề xuất phương án xử lý phù hợp với từng nhóm hàng.

Bên cạnh đó, các lô hàng đã đăng ký tờ khai nhưng chưa được thông quan, hoặc hàng đã đến cửa khẩu nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai, các chi cục hải quan cũng phải rà soát, thống kê đầy đủ. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động xây dựng phương án xử lý, hạn chế tối đa nguy cơ ùn ứ hàng hóa kéo dài tại cửa khẩu.

Song song với công tác nghiệp vụ, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan được giao bố trí cán bộ trực, bảo đảm hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoạt động thông suốt trong suốt thời gian cao điểm. Cục Hải quan yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sự cố kỹ thuật làm gián đoạn quá trình thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm túc đến từng cán bộ, công chức trong toàn ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo nêu trên, qua đó góp phần ổn định thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho nền kinh tế.