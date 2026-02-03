Kiến nghị sớm gỡ vướng Nghị định 46 03/02/2026 18:01

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá sâu hơn tác động của việc ban hành Nghị định 46; đồng thời theo dõi, rút kinh nghiệm trong việc ban hành nghị định, thông tư thi hành luật, chú trọng điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực.

Ngày 3-2, tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2026.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết cử tri, Nhân dân quan tâm theo dõi và vui mừng trước thành công Đại hội XIV của Đảng.

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sẽ triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong kỷ nguyên mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, theo ông Bình, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng sâu sắc trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ đã gây ra đối với đời sống, kết cấu hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và hoạt động kinh tế - xã hội của nhiều địa phương miền Trung; tình trạng giá cát xây dựng tăng cao bất thường…

Đặc biệt là vấn đề việc làm, lương thưởng của người lao động, công nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ông Dương Thanh Bình cũng nhấn mạnh vướng mắc, bất cập liên quan đến việc tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm và cơ quan kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu... cần được các cơ quan chức năng quan tâm có giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sau đó kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay.

Đáng chú ý, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ kịp thời người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất; tăng cường đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm, quy hoạch dân cư an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới.

Chính phủ, Thủ tướng cũng được đề nghị tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; sớm ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu để bảo đảm việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP được thống nhất, hiệu quả…

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ có ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định 46

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải bày tỏ tán thành việc Chính phủ ban hành Nghị định 46 và việc dự kiến trình Quốc hội dự Luật An toàn vệ sinh thực phẩm (sửa đổi) trong 2026.

Tuy nhiên, từ thực tế triển khai, bà Hải lưu ý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến có thời hạn bảo quản ngắn mang tính đặc thù. Trong khi đó, Nghị định 46 chưa có quy định chuyển tiếp phù hợp về kiểm định chất lượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội

Thông tin thêm, bà Nguyễn Thanh Hải cho hay không chỉ riêng Nghị định 46, với các luật, nghị định khác vừa được ban hành, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường giám sát việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Qua đó, bảo đảm đúng tinh thần của luật, đúng thẩm quyền, không hướng dẫn tràn lan và đặc biệt phải đánh giá đầy đủ tác động, có quy định chuyển tiếp đối với những lĩnh vực biến động nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Bà Hải nhắc lại tinh thần đổi mới tư duy lập pháp, các luật tập trung quy định những vấn đề cốt lõi, mang tính khung, còn các nội dung chi tiết do Chính phủ và các cơ quan thực thi tổ chức triển khai. Vì vậy, trách nhiệm giám sát của các cơ quan của Quốc hội càng trở nên quan trọng.

Bà Hải cho hay Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã giao bộ phận chuyên môn rà soát và sẽ có ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định 46, nhằm kịp thời điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá sâu hơn tác động của việc ban hành Nghị định 46. Đồng thời, theo dõi, rút kinh nghiệm trong việc ban hành nghị định, thông tư thi hành luật, chú trọng các quy định về áp dụng pháp luật, điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay từ giai đoạn chuẩn bị.