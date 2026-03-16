Nhiều tàu cá ngư dân Gia Lai chưa ra khơi vì sợ lỗ 16/03/2026 17:53

(PLO)- Giá dầu tăng, nhiều tàu cá ở Gia Lai còn neo đậu, chưa ra khơi vì lo ngại thua lỗ.

Ngày 16-3, theo ghi nhận của PLO, nhiều tàu cá ở cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vẫn neo đậu tại bờ, chưa sẵn sàng ra khơi vì giá dầu diesel vẫn còn cao.

Các chủ tàu cá cho biết giá dầu tăng khiến các chi phí phát sinh, riêng tiền dầu cho mỗi chuyến phải bù thêm 40-60 triệu đồng.

Chủ tàu cá BD 91126, ông Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ tổ 3, phường Quy Nhơn) cho hay do giá dầu tăng nên chưa ra khơi vào lúc này, sợ thua lỗ. Đến nay, tàu cá của ông đã nằm bờ gần 10 ngày.

Theo ông Tuấn, tàu của ông có công suất lớn hơn 700 CV, nên mỗi chuyến đi phải đổ từ 5.000- 6.000 lít dầu.

Trước đây, giá dầu khoảng 18.000 đồng/lít, mỗi chuyến đi đổ khoảng 100 triệu, nay tăng lên hơn 150 triệu đồng, chưa kể chi phí phát sinh và chia lợi nhuận cho 12-15 bạn thuyền.

“Giờ đi thì lỗ, tôi định nghe ngóng vài hôm để quyết định có ra khơi hay không” - ông Tuấn nói.

Tương tự, ông Nguyễn Đình Lộc, chủ tàu cá BD 91051 đã cho tàu nằm bờ hơn 10 ngày nay.

“Chúng tôi làm nghề cá mà không ra khơi là không được. Tàu nằm bờ nhiều hôm rồi, vài ngày tới tôi quyết định ra khơi lại”- ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, từ khi giá xăng dầu tăng, mọi chi phí khác cũng phát sinh theo, trong khi cá ngoài khơi thì lúc được lúc mất. Nếu đi không trúng vùng cá, nguy cơ lỗ là rất lớn. Riêng tiền dầu đã chi hơn 150 triệu đồng và các chi phí khác cho chuyến biển từ 10-20 ngày.

“Chúng tôi mong nhà nước có hướng hỗ trợ, để bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển” - ông Lộc nói.

Ông Lộc chia sẻ thêm về chi phí hỗ trợ tiền nhiên liệu cho ngư dân năm 2024-2025 theo Quyết định 48 của Thủ tướng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai chi trả. Tàu cá của ông công suất trên 700 CV, theo quy định sẽ được hỗ trợ 400 triệu/năm.

Theo các chủ tàu, do giá xăng dầu tăng cao nên các chi phí khác cũng tăng theo.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực cảng cá Quy Nhơn hiện có nhiều tàu cá neo đậu, chưa sẵn sàng ra khơi. Bên cạnh các tàu công suất lớn, nhiều tàu nhỏ đánh bắt khu vực gần bờ cũng e ngại đi đánh cá vì chi phí cao.

“Tôi đánh bắt cá gần bờ, nếu đi trong ngày tiêu tốn khoảng 30 lít dầu, trong khi tổng thu khoảng một triệu đồng. Nếu trừ chi phí thì sẽ lỗ nên mấy hôm nay tôi và nhiều bạn thuyền khác vẫn cho tàu nằm chờ” - anh Võ Nguyễn Đạt, ngụ phường Quy Nhơn cho biết.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT tỉnh Gia Lai) cho rằng do giá dầu tăng nên có tình trạng nhiều chủ tàu cá vẫn nằm bờ, nhưng không đáng kể. Nhiều tàu cá khác có kế hoạch ra khơi vẫn hoạt động bình thường.

Theo ông Nghĩa, Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ với việc giá nhiên liệu tăng cao bất thường này.

Về nội dung hỗ trợ chi phí nhiên liệu theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg hiện đang chậm thực hiện do ảnh hưởng bởi công tác sáp nhập các địa phương. Sắp tới sẽ có hỗ trợ cho ngư dân đúng quy định.