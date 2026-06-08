Đề xuất 8 trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử 08/06/2026 17:19

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất 8 trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, một số trường hợp cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế 2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Dự thảo nghị định sau khi có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định 123/2020 và Nghị định 70/2025.

Hóa đơn phải có số định danh cá nhân người mua

Theo dự thảo nghị định, hóa đơn phải có các nội dung, gồm: tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn; số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh cá nhân của người mua.

Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.

Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua (trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người mua, trừ trường hợp người mua người bán có thỏa thuận).

Thời điểm lập hóa đơn hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch; thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử; mã của cơ quan thuế với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) và các nội dung khác liên quan (nếu có).

Bộ Tài chính đề xuất 8 trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: M.T

8 trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử

Tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính cũng đề xuất 8 trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Thứ nhất, hộ kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thứ 2, hộ kinh doanh có thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản; thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, âm nhạc số, quảng cáo số cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Thứ 3, hộ kinh doanh, làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp mà doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp đã khấu trừ thuế.

Thứ 4, các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm, nhận tiền gửi, hoạt động tài chính, bán nợ, giao dịch ngoại tệ và sản phẩm phái sinh.

Thứ 5, góp vốn bằng tài sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào doanh nghiệp.

Thứ 6, tài sản điều chuyển từ công ty mẹ đến các đơn vị hạch toán phụ thuộc và ngược lại, giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Thứ 7, xuất máy móc, thiết bị cho mượn là tài sản cố định và công cụ, dụng cụ phục vụ gia công hàng hóa của bên cho mượn, không thu tiền, không chuyển quyền sở hữu.

Cuối cùng là các trường hợp theo quy định tại Nghị định 181/2025/NĐ-CP, bao gồm: Hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh; Hàng hóa, dịch vụ xuất hoặc cung cấp sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; Các khoản thu không liên quan đến bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp dưới đây:

Một là, tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế.

Hai là, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau:

Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản, hàng hóa cần có hóa đơn để giao cho người mua; tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp đang làm thủ tục phá sản nhưng vẫn có hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của tòa án.

Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh trong thời gian giải trình hoặc bổ sung tài liệu.