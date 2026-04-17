Cục Thuế khẳng định hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng vẫn được dùng hóa đơn điện tử 17/04/2026 15:48

(PLO)- Cục Thuế khẳng định hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống đã đăng ký và sử dụng hợp pháp thì vẫn được tiếp tục xuất hóa đơn.

Thời gian gần đây, một số cơ quan thuế địa phương đã thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Ngày 17-4, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phát thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, sau khi xuất hiện tình trạng này.

Theo Cục Thuế, căn cứ Nghị định 70/2025 và Nghị định 68/2026, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Đối với nhóm hộ kinh doanh quy mô nhỏ, doanh thu thấp, trong đó có hộ doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, nếu hộ kinh doanh có nhu cầu minh bạch giao dịch, bán hàng cho doanh nghiệp hoặc khách hàng cần chứng từ, đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp thuận thì vẫn được tiếp tục sử dụng hợp pháp.

Cục Thuế khẳng định hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống đã đăng ký và sử dụng hợp pháp thì vẫn được tiếp tục xuất hóa đơn. Ảnh: MINH TRÚC

Cục Thuế cũng nêu rõ các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện và tránh gây hiểu nhầm cho người nộp thuế, ngay trong ngày 17-4, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp.

Đối với các văn bản hướng dẫn, thông báo hoặc quyết định xử phạt đã ban hành tại một số nơi liên quan đến nội dung này, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương rà soát, nếu chưa phù hợp phải kịp thời thu hồi, hủy bỏ hoặc thay thế để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế.